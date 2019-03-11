Индекс МосБиржи проведет день в диапазоне 2460-2490 пунктов

На торгах утром в понедельник, 11 марта, фишки московского рынка акций демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс РТС и индекс МосБиржи в легком минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в диапазоне 2460-2490 пунктов. Рубль стабилен. Ожидаемый коридор по паре доллар/рубль находится в границах 66,0-66,3, евро/рубль – 74,2-74,5. Интервенции Минфина остаются главным фактором поддержки доллара на внутреннем валютном рынке.

По информации из деловых кругов, отказ Хиллари Клинтон от выдвижения своей кандидатуры на следующие президентские выборы должен значительно снизить давление на Дональда Трампа, конфликт которого с северо-американской элитой, во многом вызванный попытками дома Клинтонов оправдать свое поражение, нанес невосполнимый удар по лидерству США в мире. Данное решение значительно повышает шансы 45-го президента США быть переизбранным на второй срок, то есть до 2024 года.

Провозглашённый премьером Госсовета КНР Ли Кэцян держит курс на радикальное снижение налоговой нагрузки населения, малого и среднего бизнеса, а также значительно повысить платежеспособность внутреннего рынка и компенсировать возможные потери китайской экономики на экспортном направлении. Данный шаг должен подстегнуть темпы роста ВВП в текущем году до уровня выше 7%, вместо официально заявленных тем же Ли Кэцяном 6-6,5%.

Российской стороне, вероятно, стоит задуматься и максимально внимательно изучить китайской опыт. Дальнейшая концентрация финансов в руках правительства выглядит очень спорной мерой. Прежде всего это касается недавнего повышения НДС и продолжающихся закупок валюты со стороны Минфина, что ведет к искусственно заниженному курсу рубля. Международные резервы превышают валовый внешний долг, так что проблема выплат в принципе решена. Вместе с тем, нельзя сказать, что у правительства и Банка России нет серьезных макроэкономических успехов.

Переработка ресурсов в Российской Федерации постепенно растет. По итогам 2018 года несырьевой энергетический экспорт вырос на 11,6%. Однако и промышленный экспорт в целом увеличился на 10,2%, что соответствует $125 млрд. При такой динамике едва ли стоит сомневаться, что через 6-7 лет доля несырьевого экспорта удвоится. Известно, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» прогнозирует увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров до конца 2024 года на 85%. Это должно соответствовать $250 млрд, то есть удвоить объем выручки.

К сожалению, реальный сектор экономики и фондовый рынок в России не так сильно связаны. После введения режима санкций, жертвами которых стал прежде всего фондовый рынок, ситуация ухудшилась. Однако рано или поздно ситуация вернется как минимум к уровню 2006-2007 годов. Тогда индикаторы P/E и EV/EBITDA определяли капитализацию почти всех промышленных компаний, а ключевой коэффициент P/BV был главным для банков и прочих финансовых институтов.

Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра Альпари