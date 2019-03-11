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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 марта: 2 728,2100 руб/1 г золота и 32,0100/1 г серебра

11 марта 2019
ЦБ РФ с 8 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 728,2100 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,0100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 751,7900 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 272,4099 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8301 р. (0,25%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,3500 р. (0,42%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 75,8900 р. (2,37%).

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