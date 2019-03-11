Акции второго эшелона показывают беспрецедентный рост

Акции второго эшелона показывают беспрецедентный рост

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник 11 марта российский рынок акций снижается в пределах 0,5%. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов просел до 2461 п. и, вероятно, уже в ближайшие дни может протестировать психологический уровень в 2450 п. Долларовый индикатор рынка акций РТС опустился вниз до 1175 п., ближайшая планка поддержки вырисовывается в области 1170 п. Закрытие рынка сегодня может случиться вблизи 2460 п. по индексу МосБиржи и 1175 п. по индексу РТС. В лидерах роста среди «голубых фишек» акции АЛРОСА (+1,3%), ММК (+1,8%), Аэрофлота (+1,2%).

В акциях второго эшелона наблюдается беспрецедентный рост (более, чем в 1,5 раза) обыкновенных и привилегированных акций компании Нижнекамскнефтехим (НКНХ). Рост акций связан с объявленными неожиданно высокими дивидендными выплатами за счет прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет, из расчета из расчета 19 рублей 94 копейки на 1 обыкновенную и привилегированную акции. Такие дивиденды предполагают доходность от цены закрытия предыдущего дня на уровне 30% по обыкновенной акции компании и на уровне 47% по привилегированной акции. Полагаю, что выплата дивидендов будет носить разовый характер, в связи с чем акции НКНХ вскоре скорректируются. В прошлом году росту чистой прибыли компании НКНХ, которая отправляет свою продукцию на экспорт, способствовала ситуация с ослаблением рубля.

На глобальных площадках между тем отмечается чуть более высокий, чем на прошлой неделе аппетит к риску. Инвесторов порадовала информация о достигнутых договоренностях по многим важнейшим торговым вопросам между Китаем и США, в том числе по вопросам иностранной валюты, благодаря чему азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе. Также оптимизма добавляет «голубиный» настрой ФРС США, тогда как следующее заседание американского регулятора состоится 19-20 марта.

Цены на нефть эталонной марки Brent подросли до уровней выше $66 за баррель в свете продолжающегося более глубокого, чем было оговорено соглашением ОПЕК, сокращения добычи нефти Саудовской Аравией.

Курс доллара США сегодня волатилен в области 66 руб./$ - у рубля по-прежнему не наблюдается существенных перспектив к серьезному укреплению в условиях санкционных рисков. Однако стабильные цены на нефть продолжают оказывать поддержку отечественной валюте. Полагаю, что текущий уровень закрытия курса доллара США на внутреннем валютном рынке окажется примерно в районе 66 руб./$.

Соотношение евро к доллару США продолжает находиться в зоне $1.12-1.13 после того, как ЕЦБ сообщил о продлении периода низких ставок до конца текущего года по итогам заседания. Ожидается, что курс пары EUR/RUB будет балансироваться в интервале 74-75 руб./€ в ближайшее время.

