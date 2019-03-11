Ход торгов. Фундаментальные факторы удерживают российский рынок в минусе

Индексы

Котировки на 12:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2462,34 п. (-0,57%)

Индекс РТС: 1174,57 п. (-0,42%)

О главном

Российский рынок начал новую неделю со снижения. В аутсайдерах оказались бумаг нефтегазового сектора.

Позитивные факторы

– Ожидание замедления темпов ужесточения монетарной политики США

– Надежда на торговую сделку между США и КНР

– Решение ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти

– Нефтяные котировки торгуются выше $66 за баррель марки Brent

– Преимущественно негативная динамика торгов на мировых площадках

Негативные факторы

– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ

– Опасения замедление роста мировой экономики

– Риски продолжения торговой войны

В деталях

Российский рынок начал новую неделю со снижения. Хотя быки возвращаются на мировые площадки, а нефтяные котировки вновь поднялись выше $66 инвесторы не готовы скупать отечественные активы. К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,7%, индекс РТС в минусе на 0,42%. Национальная валюта уверенно укрепляется к доллару, но несет незначительные потери к евро.

Внешний фон к текущему моменту складывается слабо позитивный.

Азия закрыла день с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 0,47% и 0,99% соответственно. Китайский Shanghai Composite отскочил на 1,92% после провала в пятницу, который был спровоцирован слабыми данными по торговому балансу. Уверенности покупателям придали заявления Нацбанка Китая о готовности продолжить стимулирование экономики через смягчение кредитных условий.

Европейские индексы движутся разнонаправленно, но курсируют в непосредственной близости от уровней закрытия сессии в пятницу. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК прибавляет 0,1%. Важным событием недели для региона станет голосование британского парламента по вопросу Brexit. Если он во вторник вновь отклонит предложенный Терезой Мэй вариант выхода, то в среду пройдет голосование за или против жесткого варианта Brexit. В случае же отказа от жесткого варианта, в четверг парламент будет решать вопрос о переносе дедлайна по выходу страны из ЕС c 29 марта на более поздний срок.

Американские фьючерсы с утра курсируют разнонаправленного после снижения основных индексов в пятницу.

Нефтяные котировки к 12:50 мск прибавляют 1% и курсируют на уровне $66,4 за баррель марки Brent. Поддержку черному золоту оказал отчет Baker Hughes, согласно которому количество активных буровых в США за прошлую неделю снизилось на 9 шт. Кроме того, после заявлений министра природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии, рынок надеется на продление соглашения ОПЕК+ до июня. На текущей недели выйдут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА в четверг и в пятницу соответственно.

Российский рынок начал день в красной зоне. В аутсайдерах оказались бумаги Норникеля, Лукойла, Сургутнефтегаза, НЛМК. Участники торгов действуют с оглядкой на пятницу, когда на мировых площадках преобладала негативная динамика. И хотя сегодня большинство рынков сменили вектор движения на положительный, фундаментальные факторы не способствуют покупкам в отечественных активах.

Так, макроданные продолжают констатировать факт замедление темпов роста мировой экономики: внешнеторговый дефицит США достиг в 2018 г. рекордных за несколько лет $891,3 млрд., объемы экспорта в Китае упали в феврале на 20,7%, ЕЦБ резко ухудшил прогнозы по ВВП и росту потребительских цен на текущий год. В то же время надежды на заключение торговой сделки между Пекином и США пока «не подпитываются» новыми заявлениями представителями двух стран. В таких условиях инвесторы предпочитают тихую гавань развивающимся рынкам.

На этой неделе участники торгов продолжат следить за статистическими показателями. Ждем публикаций данных по промпроизводству США, Китая, еврозоны и др. Подробнее >>

Корпоративный сектор

В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс нефтегазового сектора, потери которого к 12:50 МСК составляют 0,9%. Продавцы в понедельник сосредоточились на акциях Лукойла, Татнефти и Сургутнефтегаза.

Вблизи уровней окончания прошлой недели курсируют представители сектора металлурги и добыча и энергетики. Спросом у быков здесь пользуются бумаги ОГК-2, МРСК СЗ, Алросы, Полюса и Полиметалла. Совет директоров последнего рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2018 г. в размере $0,31 за бумагу, что предполагает текущую дивдоходность на уровне 2,8%. Активно продают акции Норникеля, НЛМК и Русла.

Лучше рынка смотрятся фонового сектора и потребительских компаний. Растут бумаги Мосбиржи, Яндекса, Детского мира, X5. На 5,8% подскочили акции Мостотреста на новостях о том, что компания может получить контракт на строительство самой дорогой дороги в России.

В лидерах роста оказался сегодня отраслевой индекс химии и нефтехимии. Локомотивом подъема стали бумаги НКНХ, подскочившие более чем на 40% на новостях о щедрых дивидендах.

Попова Анастасия, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"

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