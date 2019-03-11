Макростатистика задаст тон торгам

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Американский фондовый рынок завершил неделю в минусе: Dow Jones снизился на 0,09%, NASDAQ потерял 0,18%, S&P500 опустился на 0,21%. Лидерами падения стали энергетический, потребительский сектор и индустрия здравоохранения, чьи котировки снизились на 1,95%, 0,66% и0,25% соответственно.



Индекс доллара опустился до 97,2 п. на фоне опасений по поводу стабильности дальнейшего экономического роста США после слабого отчета по рынку труда. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в феврале составило лишь 20 тыс., что значительно ниже прогноза, предполагавшего появление 170–200 тыс. рабочих мест. Этот результат стал минимальным с сентября 2017 года. Безработица составила 3,8% при ожидаемых 4%. Низкая активность в сфере найма теоретически создает угрозы для дальнейшего экономического роста, однако на основании данных одного месяца делать выводы рановато.



Внешний фон сегодня позитивен. Азиатские площадки торгуются в зеленой зоне. Европейский рынок тоже открылся в плюсе. Аппетит к риску присутствует. Доходность 10-летних американских казначейских облигаций сегодня заметно растет и уже превысила 2,65%. Золото дешевеет. Фьючерс на S&P500 прибавляет 0,4%. По нашим прогнозам, возможно продолжение консолидации индекса с тестом уровней скользящих средних 2750 и 2680 пунктов.



Из важных макростатистических данных сегодня стоит обратить внимание на отчет о динамике розничных продаж за январь. Консенсус предполагает рост их базового индекса на 0,4% после падения в декабре на 1,8%. В то же время слабость потребительской активности после падения фондового рынка и шатдауна могла сохраниться. Повышенное внимание участников рынка к этому показателю связана с неожиданно слабыми данными за декабрь, так как финансовые результаты многих ретейлеров не подтвердили падения продаж, отраженного в отчете. К тому же увеличение уровня занятости вкупе с повышающимися заработными платами в среднесрочной перспективе должно способствовать усилению потребительской активности, поэтому слабость розничных продаж в конце 2018-го — начале 2019 года может оказаться временным явлением.



Сегодня состоится публикация проекта бюджета США на 2020 год, отложенная из-за 35-дневного шатдауна. Предполагаем, что в ходе обсуждения этого законопроекта Дональд Трамп будет призывать к сокращению внутренних расходов, чтобы получить финансирование дополнительной защиты южной границы в размере $8,6 млрд.



После закрытия основной сессии отчет за четвертый квартал представит Coupa Software. Мы ожидаем, что выручка компании повысится на25%. Рост показателя будет достигнут в первую очередь за счет интеграции с Amazon Web Services (AWS), которая упрощает клиентам наблюдение за ежедневными расходами благодаря учетной записи AWS для отправки счетов с бесконтактной цифровой обработкой. Кроме того, позиции Coupa Software по оказанию поддержки на платформе BSM укрепит покупка поставщика приложений SaaS DCR Workforce.

Цены на нефть держатся выше $66 за баррель. В пятницу кратковременный импульс роста им придал отчет Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США. Оно снизилось на девять единиц, до 834— минимума с мая 2018-го. Среднесрочной поддержкой для котировок углеводородного сырья стало заявление министра энергетики Саудовской Аравии, что сокращение добычи в стране продлится до июня. Диапазон для цен на нефть на текущую неделю: $65–68 за баррель.