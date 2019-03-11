Прогноз ЕЦБ спровоцировал распродажу

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:



Пессимистичный прогноз Европейского центрального банка по экономике еврозоны, служащий обоснованием дополнительного финансирования банков альянса, 7 марта привел к масштабной распродаже акций с одновременной покупкой облигаций и казначейских билетов, а также к снижению S&P500 и индексов развивающихся рынков (emerging markets).



Резко негативная реакция трейдеров вызвана заявлением ЕЦБ о стоимости евро. Укрепление доллара является проблемой для американских акций, поскольку он делает экспорт в США более дорогим и дисконтирует международную прибыль, получаемую транснациональными корпорациями. Активизация покупателей долговых бумаг и казначейских билетов привела к тому, что доходность 10-летних облигаций казначейства TMUBMUSD10Y упала на 5,4 базисных пункта, до 2,637%, а доходность двулетних нот TMUBMUSD02Y опустилась на 4,9 базисных пункта, до 2,471%. Оба срока погашения отмечены самым большим разовым дневным снижением с 31 января. Доходность 30-летних облигаций TMUBMUSD30Y уменьшилась на 4,3 базисных пункта, до 3,027%, что стало максимальным однодневным снижением с 7 февраля. Цены на облигации движутся в противоположном их доходности направлении.



Глава ЕЦБ отметил повысившиеся риски для экономики еврозоны, и это заявление сильно ударило по бумагам финсектора. Например, котировки Deutsche Bank AG (DB) по итогам сессии 7 марта упали более чем на 5%. После непродолжительного восстановления в середине сессии S& P 500 закрылся на новом краткосрочном минимуме.

Ухудшающаяся экономика еврозоны - это риск для рынка в долгосрочной перспективе.



В своем заявлении для прессы Марио Драги также предположил, что «уязвимость развивающихся рынков влияет на экономические настроения». Это заявление спровоцировало еще большее падение на фондовых площадках EM. Это особенно неприятно потому, что именно на развивающихся рынках, особенно в Китае, настроения инвесторов в последнее время были крайне оптимистичными.

Один день не делает тренда, но развивающиеся рынки уже не смогли продвинуться вперед после прорыва двойного дна в январе. ETF iShares Emerging Market (EEM) пытался преодолеть уровень $42 за акцию после неудачного прорыва к новым максимумам на прошлой неделе.

