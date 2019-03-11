«Сбербанк» – лучшая в отрасли дивидендная доходность

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций ПАО «Сбербанк» – крупнейшего российского банка, на который приходится около трети банковских активов страны и 45% всех вкладов населения. Госбанк продолжает наращивать прибыль и повышать размер дивидендных выплат, что позволяет подтвердить по обыкновенным акциям рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 30%. По привилегированным акциям рекомендация снижается до «Держать» на фоне снижения потенциала роста до 12%.

По итогам 2018 года прибыль акционеров достигла 833 млрд руб. за счет роста кредитования, комиссий, снижения резервирования. Рентабельность собственного капитала составила 23%. Операционная эффективность немного снизилась – соотношение операционных расходов и доходов повысилось до 35,3%. Рентабельность собственного капитала уменьшилась до 22,9%, но остается достаточно высокой и превышает требуемую норму доходности по акциям, которая по оценкам аналитиков составляет 19%.

Без эффекта деконсолизации Денизбанка приток по депозитам составил 5,1%. Кредитование сохраняет положительную динамику, 4,7%, с улучшением в корпоративном сегменте на 4,4% и на 5,2% в розничном. При этом рост сопровождается улучшением качества активов. Доля неработающих кредитов снизилась до 3,8%, их покрытие резервами увеличилось до 189%.

Прогнозы менеджмента банка на 2019 год умеренно позитивные – темпы роста корпоративного кредитования на 5,7%, розничного – свыше 15-18% при стоимости риска примерно 1,3%, цель по чистой процентной марже – превысить 5,5%. Планируется улучшение операционной рентабельности со снижением соотношения операционных расходов и доходов на 0,5-1% и поддержание рентабельности капитала выше 20%.

В прошлом году банк направил 36% прибыли на дивиденды, в этом сезоне с учетом высокого уровня достаточности капитала ожидается повышение показателя как минимум до 40%. Дивиденд, таким образом, составит 15 руб. с доходностью 7,3% по обыкновенным акциям и 8,3% по привилегированным. Отметим также, что акции Сбербанка торгуются с лучшей доходностью в отрасли в этом сезоне при средней доходности 6,3%.

«Дивидендная история Сбербанка позволяет нам сохранить целевую цену обыкновенных акций на уровне 268,5 руб., с рекомендацию “Покупать”. По привилегированным акциям мы подтверждаем таргет на уровне 201,4 руб., но снижаем рекомендацию до “Держать”», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Наталья Малых.