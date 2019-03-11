Рынок в ожидании результатов голосования по Брекзиту

В ходе европейских торгов курс евро повышался до 1,1258. Несмотря на слабые данные по промышленному производству Германии, евро от падения сдержали кросс-пары с евро. Наибольший плюс евро показывает по отношению к британскому фунту, поскольку появились слухи, что Мэй может отменить запланированное на завтра голосование.

Промышленное производство Германии упало на 0,8% против прогноза 0,4%. Профицит торгового баланса Германии в январе составил 18,5 млрд евро против 19,9 млрд евро в декабре (прогноз был 21,2 млрд).

Сейчас внимание участников рынка приковано к голосованию за сделку по Брекзиту в парламенте Великобритании. Если дата Брекзита будет перенесена на более поздний срок, то кросс-пара евро/фунт снизится. Своим снижением этот инструмент окажет давление на основную пару евро/доллар.

Доллар США торгуется в плюсе к канадскому доллару и франку. Новозеландский доллар и евро сегодня в лидерах роста. На вечер календарь пустой. Я по-прежнему склонюсь к укреплению евро до трендовой линии 1,1262-1,1270.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари