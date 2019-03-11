От второго срока Трампа выиграет Украина

Новости для глобальной экономики в последнее время не очень. Особенно это касается США, которые по-прежнему сохраняют контрольный пакет в глобальной экономике и остаются главной страной всего западного мира. Отказ Хиллари Клинтон от выдвижения своей кандидатуры на следующие президентские выборы должен значительно снизить давление на Дональда Трампа. Его конфликт с северо-американской элитой, во многом вызванный попытками дома Клинтонов оправдать свое поражение, нанес невосполнимый удар по лидерству США в мире.

Но главное другое. Данное решение значительно повышает шансы 45-го президента США быть переизбранным на второй срок, то есть до 2024 года. Для глобальной экономики это означает следующее: сохранение периода торговых войн, внешнеполитической нестабильности и ухудшение отношений США со своими союзниками, прежде всего, с Западной Европой, но, возможно, с Японией и Южной Кореей. Непредсказуемость Трампа легко может спровоцировать повышенную волатильность фондовых индексов и валютных пар, в рамках наиболее негативного сценария обвал американских фондовых индексов, рецессию и глобальный кризис. В крайнем случае, реструктуризация американского долга и ввод единой валюты для США, Канады и Мексики может стать реальностью.

Для России это означает, что период конфронтации Москвы и Вашингтона продолжится. С США Россия торгует мало, основные партнеры – Китай и Евросоюз. В проигрыше будет, прежде всего, фондовый рынок. В оценке российских предприятий и банков сохранится дисконт. Хотя вряд ли санкции по факту коснутся ОФЗ или государственных банков. В глазах части международных инвесторов Россия по-прежнему будет выглядеть токсичной страной, что снизит потоки капитала в Российскую Федерацию и будет сдерживать экономический рост.

В выигрыше однозначно будет Украина. Кто бы не стал президентом на ближайших выборах, Украина сохранит внешнеполитическую поддержку со стороны США, избежит суверенного дефолта и прочих аналогичных проблем. Однако экономическая модернизация прежде всего зависит от частных инвестиций из Европы, от создания, завязанных на экспорт в Евросоюз, производств. Но здесь все зависит от европейских инвесторов, а не от позиции официального Вашингтона. Трамп для поддержки Киева делает все что может.

Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра Альпари