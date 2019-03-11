Рубль быстро отбил утреннюю атаку продавцов, перейдя к умеренному росту

Котировки на 13:30 МСК

Доллар: 66,05 руб. (-0,35%)

Евро: 74,23 руб. (+0,12%)

На старте сессии пара USD/RUB обновила трехнедельный максимум, но быстро ушла вниз, нивелировав большую часть восходящего импульса предыдущей сессии, однако к текущему моменту скорректировалась, неся сейчас умеренные потери.

Пара EUR/RUB в понедельник открылась вверх, после чего также продемонстрировала нисходящее движение, однако затем начала восстанавливаться, торгуясь сейчас в небольшом плюсе на фоне роста евро на внешнем валютном рынке.

В наше отсутствие в пятницу рисковые активы испытали существенное снижение, находясь под воздействием негативной статистики по экономике США и Китая. Кроме того, усилились опасения относительно возможного срыва американо-китайских торговых переговоров после того, как в СМИ появились сообщения, что заключение соглашения между двумя странами сталкивается с препятствием из-за нежелания китайской стороны участвовать в саммите лидеров США и Китая без предварительного заключения твердых договоренностей по готовящейся сделке.

Однако к завершению предыдущей сессии внутридневной провал на большинстве рынков был выкуплен. К тому же на выходных президент США вновь выразил оптимизм относительно хода торговых переговоров. В результате сегодня рисковые активы демонстрируют позитивную динамику. Кроме того, большинство развивающихся валют в пятницу повышалось и сегодня многие из них сохранили данную тенденцию.

На этом фоне рубль в понедельник после негативного старта перешел к сдержанному росту, но к текущему моменту растерял почти все достижения по отношению к валютной корзине. Учитывая тенденции в банковском секторе, где несколько крупных российских банков снизили ставки по валютным депозитам, многие инвесторы ждут увеличения спроса на иностранную валюту, что приведет к ослаблению рубля. Основную роль в данной тенденций играет санкционная неопределенность, связанная с новым антироссийским законопроектом, который может быть принят в США уже в ближайшие месяцы.

Российский долговой рынок вновь демонстрирует негативную динамику. После роста в четверг индекс гособлигаций RGBI сегодня снижается, что также является фактором, оказывающим давление на рубль.

Нефть активно растет

Нефтяные цены в пятницу сумели развернуться вверх от нового трехнедельного минимума, отыграв к концу торгов большие внутридневные потери. Сегодня нефть продолжила планомерно повышаться. Сейчас Brent торгуется вблизи отметки $66,3, прибавляя 0,7%.

Активному восстановлению котировок нефти способствовали пятничные данные Baker Hughes, показавшие снижения количества буровых установок в США третью неделю подряд (-9 ед.). Кроме того, в воскресенье появилась информация о том, что участники ОПЕК+ на апрельской встрече вряд ли будут пересматривать квоты добычи нефти.

Доллар возобновил снижение

В четверг индекс доллара (DXY) вплотную приближался к двухлетней вершине, но затем начал сдавать позиции. Сегодня на старте дня американская валюта повышалась, однако довольно быстро возобновила нисходящую динамику, ускорив снижение после нашего открытия. Сейчас DXY торгуется в небольшом плюсе около отметки 97,4 п.

Снижение доллара было вызвано вышедшими в пятницу провальными данными по количеству новых рабочих мест вне сельхозсектора США, которое было намного меньше прогноза. Сегодня инвесторы обратят внимание на статистику по розничным продажам в США, публикуемую в 15:30 МСК.

На этом фоне европейская валюта активно повышается вторую сессию подряд. Пара EUR/USD в четверг обновила двухлетний минимуму на фоне объявления новых монетарных стимулов от ЕЦБ, но затем перешла к восстановлению. К текущему моменту пара откатилась от дневной вершины, торгуясь с нулевыми изменениями около отметки 1,124.

Техническая картина

Как и предполагалось в предыдущем обзоре, после пробоя уровня 66,04 пара USD/RUB направилась к горизонтальному сопротивлению 66,26. Однако, несмотря на то, что котировки его превысили, продолжить позитивный импульс не удалось. Тем не менее, пока не будет пробита нижняя граница краткосрочного восходящего канала, более вероятно возобновление роста.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»