Российский рынок игнорирует внешний фон

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок начал неделю в красной зоне, несмотря на позитивный внешний фон, и закрылся нейтрально. Европейские индексы прибавили 0,3-0,6%, проигнорировав слабые макроданные из Германии. Американский рынок открылся ростом на фоне роста объема розничных продаж на 0.2% в январе против падения на 1.6% в декабре, что снизило опасения по поводу замедления американской экономики. Завтра ожидаю боковую динамику российских индексов. Диапазон по индексу МосБиржи: 2450-2490 пп., по бенчмарку РТС: 1170-1190 пп.



Polymetal обнародовал предварительные финансовые результаты группы за 2018 год, которые оказались лучше прогнозов и спровоцировали рост акций компании в пределах 1%. Консолидированная выручка Polymetal выросла на 4% по сравнению с 2017 годом, в основном, за счет увеличения производства на 9% в золотом эквиваленте. Средние цены на золото и серебро в 2018 году продемонстрировали снижение, поэтому даже незначительное увеличение EBITDAи маржи по EBITDA Polymetal можно считать успехом.



Нефть закрепилась выше $66 за баррель. Среднесрочной поддержкой для нефтяных котировок стало заявление министра энергетики Саудовской Аравии, что сокращение добычи в стране будет продлено до июня текущего года. Ожидаю диапазон по нефти на текущую неделю: $65–68 за баррель.



Рубль укрепляется до 66 руб./$. Дальнейшему укреплению препятствуют валютные интервенции ЦБ, которые были увеличены в объеме с 7 марта. В отсутствие триггеров роста и негативных новостей ожидаю движение курса доллара в диапазоне 65-66,5 руб./$ в краткосрочной перспективе. Курс евро составит 74-75 руб./ €.