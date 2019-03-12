Целевая цена акций ShockWave в долгосрочной перспективе — $23

Акции ShockWave прибавили на 92,4% с даты выхода на IPO – 7 марта

Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:

ShockWave Medical — производитель специального медицинского оборудования, который владеет инновационной технологией для проведения литотрипсии эффективного и малозатратного метода лечения заболеваний сердечнососудистой системы. В июле 2018 года технология ВСЛ (внутрисосудистая литотрипсия) была одобрена FDA, катетеры ВСЛ прошли сертификацию на европейском рынке, что позволит компании расширить свое присутствие в Старом Свете.

Потенциал использования технологии ВСЛ обширен. Только на территории США число пациентов с заболеванием периферических артерий (ЗПА) ориентировочно составляет 8 млн. Мировой рынок оборудования для лечения ЗПА оценивается в $1,5 млрд. На мой взгляд, старение населения, малоподвижный образ жизни, распространение сахарного диабета поспособствуют увеличению капитализации данного рынка на 2–3% ежегодно.

Основной конкурент компании, Medtronic — лидер рынка медицинского оборудования. Компания в течение четырех лет стабильно получает чистую прибыль, которая благодаря налоговой реформе 2017 года повысилась с 10% до 16%. Выручка Medtronic от сегмента приборов для лечения кардиологических заболеваний составляет 4–6% в год. Компания развивается в области хирургических инноваций посредством сделок M&A, так как получение патентов на оборудование обеспечивает повышение текущей выручки и способствует усовершенствованию новых продуктов.

Не исключено, что в будущем Shockwave станет объектом для приобретения со стороны Medtronic. Так как компания убыточна, стоит обратить на риск прибыльности. В 2017–2018 годах убыток Shockwave составил $30,6 млн и $41,1 млн соответственно. Успех компании зависит от продвижения технологии ВСЛ, а она может устареть, что негативно скажется на операционной деятельности Shockwave. Если компания не сможет успешно продвигать продукцию с внедрением данной технологии, то потенциал ее бизнеса может быть существенно подорван. Целевая цена ее акции в долгосрочной перспективе — $23.