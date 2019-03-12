Российский рынок остался в зоне уныния

Рынок акций России в понедельник так и остался в зоне уныния. Индекс МосБиржи спустился к 2463 пунктам, но до области поддержки 2450/2455 пунктов пока не дошел. Индекс РТС отступил к 1176 пунктам, здесь актуальным остается «боковик» в пределах 1170-1190 пунктов.

Внешний фон приносит далеко не единичные сигналы относительно снижения мировой экономики, и отечественный рынок не может остаться в стороне от этого. На прошлой неделе ЕЦБ объявил о готовности поддерживать банковскую систему еврозоны программой TLTRO после серии слабых макроэкономических данных, а на этой неделе Китай отчитывается по падению экспорта. Сама по себе зимняя статистика из Поднебесной может быть очень неоднородной из-за плавающих праздников, но в том, что экономика Китая теряет темпы роста, сомневаться уже не приходится.

Нефть к вечеру разогналась в росте. Баррель Brent дорожает на 1,3% и поднимается к $66,59. Сможет ли черное золото протестировать рубеж в $70 в скором времени? Не факт, потому что предложения на сырьевом рынке все еще слишком много.

Рубль неплохо укрепился сегодня в паре с долларом. Американская валюта к вечеру спустилась к 66 руб., ближайшая поддержка стоит на уровне 65,85 руб., под ней 65,65 руб. В таком снижении нет никакого риска, потому что среднесрочно пара доллар/рубль все равно никуда не движется. Евро/рубль во второй половине дня консолидируется в пределах 74,10-74,75 руб., которые останутся актуальными и на завтра.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари