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ЕЦБ прогнозирует замедление темпов роста экономики еврозоны в ближайшие два года

12 марта 2019
Европейский Центральный банк на прошлой неделе принял ожидаемое решение оставить процентную ставку неизменной на нулевом уровне. Это решение не стало сюрпризом для рынка, однако последовавшая за этим решением пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги стала источником негатива. Так, согласно заявлению Драги, ЕЦБ резко снизил прогноз темпов роста ВВП еврозоны на 2019 год с 1,7% до 1,1% и на 2020 год – с 1,7% до 1,6%. Также, по словам главы ЕЦБ, финансовый регулятор понизил и прогнозы по инфляции потребительских цен в еврозоне. Теперь Европейский центробанк ожидает инфляцию в 2019 году на уровне всего в 1,2% вместо прежнего прогноза в 1,6%, а в 2020 году прогнозирует 1,5%-ые темпы инфляции вместо ожидавшихся ранее 1,7%.

Снижение прогноза, по словам Драги, связано с растущей угрозой усиления протекционизма в мире, замедления темпов роста экономик развивающихся стран и геополитической неопределенностью. Хотя Марио Драги не привел в своей речи конкретные примеры, и так было понятно, что, говоря о растущем протекционизме, он подразумевал, прежде всего, торговый конфликт США и Китая, который пока неизвестно чем закончится, о замедлении роста экономик развивающихся стран – подразумевал Китай, основного торгового партнера Евросоюза, а в контексте геополитической неопределенности речь, конечно, шла о Трампе, «Брекзите» и растущих евроскептических настроениях.

Из всего этого следует довольно неутешительный для ЕЦБ и будущего экономики еврозоны вывод: о предполагаемом повышении процентной ставки в еврозоне придется, как минимум, на два года забыть. Риски для экономики еврозоны, а, возможно, и для Евросоюза в целом растут, и, наконец, если ЕЦБ вдруг решит не повышать, а снижать процентную ставку в целях подстегнуть рост инфляции, то вряд ли это приведет к положительным результатам.

В Японии процентные ставки отрицательные, но это не помогает особо ни росту инфляции, ни экономическому росту. Евро после пресс-конференции Марио Драги потеряло почти процент стоимости, опустившись к закрытию до 1,1192 долл. за евро, обновив минимум с июня 2017 года. Сегодня евро растет по отношению к доллару, дорожая на 0,1%. Ожидаем в ближайшие торговые сессии значения по паре EUR/USD в диапазоне 1,122-1,126,  курс евро к рублю с высокой вероятностью будет находиться в пределах 73,9-74,6 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари


/ СИА /
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