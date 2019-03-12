Обзор рынков валют развивающихся стран: мрачные настроения только усилились

За период с 1 по 8 марта мрачные настроения на рынках валют развивающихся стран только усилились. Негативных новостей за указанную неделю было более чем достаточно: затягивающиеся переговоры между США и Китаем по выходу из торгового конфликта, резкое сокращение экспорта китайских товаров за февраль, сокращение импорта иностранных товаров и сырья Китаем, а также авария на крупнейшей гидроэлектростанции в Венесуэле, что, видимо, обеспокоило многие другие латиноамериканские страны. Хотя цена нефти марки Brent за неделю прибавила 1,3%, «нефтяные» валюты на это событие почти не отреагировали.

Лидером роста за прошлую неделю стала индийская рупия, подорожавшая к доллару более чем на 1,4% на фоне некоторого сглаживания конфликта на индийско-пакистанской границе. Вырос, хотя менее чем на полпроцента, курс молдавского лея.

В лидерах понижения недели снова аргентинское песо, потерявшее по отношению к доллару более 3,2% на фоне нестабильности в Латинской Америке и резком падении промышленного производства за февраль. Более чем на 2% упал бразильский реал. Курс турецкой лиры к доллару снизился на 1,03%. Центральный банк Турции 6 марта принял решение сохранить процентную ставку в стране на уровне 24%. Российский рубль и казахстанский тенге за неделю потеряли по отношению к доллару 0,37% и 0,32% стоимости, соответственно.

В Казахстане Национальный банк принял решение оставить базовую процентную ставку на уровне в 9,25%. Нацбанк объяснил такое решение невысокими темпами инфляции и снижением внешних рисков. Решение было ожидаемым, на курс тенге оно влияния не оказало.

Мы повышаем прогноз по курсу рубля к доллару до 66-67 руб. за доллар, но прогноз по курсу рубля к евро остается неизменным: 74-75 руб. за евро. Курс тенге к доллару ожидаем в диапазоне 376-379 тенге за доллар США, а курс тенге к евро – снова в рамках 425-429 тенге за евро. По курсу тенге к рублю наши ожидания находятся на уровне 5,66-5,7 тенге за рубль.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари