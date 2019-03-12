Комментарии

Неделю начали со снижения

12 марта 2019

В понедельник российский фондовый рынок показал умеренное снижение, несмотря на позитивный внешний фон. Так, покупки в наших активах могла поддержать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 66,5 доллара за баррель. Также позитивную динамику демонстрировали и западные фондовых площадки. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 1,2% соответственно. Несмотря на это к закрытию индекс МосБиржи отступил на 0,4%, до 2466 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили Норильский никель и Лукойл, потерявшие более 2%. Лучше рынка закрылись бумаги X5 Retail Group и Аэрофлота, прибавившие 2,6% и 2,4%. Отметим, что техническая картина на графике индекса МосБиржи не меняется с середины февраля. Рынок движется в рамках коридора 2450 – 2500 пунктов и пока игроки не находят повода для выхода из сложившегося диапазона. При этом, пробой одной из этих границ может дать направление дальнейшему среднесрочному движению индекса МосБиржи.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты снизились по отношению к рублю. И если евро понес лишь символические потери, отступив менее чем на 0,1% от уровней закрытия четверга, то доллар ослаб на 0,4%, вернувшись к 66 рублям. На прошлой неделе «быкам» в американской валюте удалось подняться выше отметки 66 рублей, выступавшей верхней границы диапазона, в котором пара USD/RUB провела семь сессий подряд. Сейчас доллар пытается закрепиться выше этой отметки, что, с технической точки зрения увеличит шансы на продолжение роста. Однако, на наш взгляд, активность покупателей будут сдерживать фундаментальные факторы в виде стабильной ситуации на рынке энергоносителей, что говорит в пользу рубля, а также начало подготовки экспортеров к налоговому периоду, что увеличит предложение валюты на рынке. В результате сохраняются шансы на возвращение американской валюты в коридор 65,5 – 66 рублей.

 Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка


/ СИА /
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