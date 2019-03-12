Комментарии

Ростелеком отчитается за 2018 год по МСФО

12 марта 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Наблюдалась смешанная динамика. Лидерами роста на новости о дивидендах стали акции НКХП (NKNCP:RX 71,90 69,78%). Лидерами снижения стали акции ГМК Норникель (-2,37%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 66.

Ростелеком (00,00%) отчитается за 2018 год по МСФО. Ожидается, что объем продаж превысил 318 млрд руб., показатель EBITDA – 100 млрд руб., прибыль могла достичь 18 млрд руб. Важную роль в развитии Ростелекома играют новые сегменты – облачные, а также контентные решения, в то время, как доходы от фиксированной связи продолжают сокращаться. На мой взгляд, реакция на отчетность будет нейтральной, целевая цена акций – 75 руб., вблизи текущих уровней, существенного ее пересмотра не ожидается. Привилегированные акции могут подрасти на фоне дивидендных ожиданий.

В ЦБ прокомментировали ситуацию в экономике. По мнению зампреда ЦБ, увеличение темпов роста ожидается во 2-й половине года. Количественные ориентиры не назывались. Возможно, уточненные прогнозы появятся ближе к июню. На экономический рост повлияет ситуация на внешних рынках, которая пока остается стабильной. Однако, среди макроэкономических рисков – рецессии в странах Европы и замедление роста в США на фоне торговых войн и других негативных факторов.

Ожидаю боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2450-2480 п., по паре USD/RUB: 65,50-66,50. На внешнем фоне возможны новости по Brexit, на локальном рынке – отчетность Ростелекома.


/ СИА /
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