Комментарии

Пара доллар/рубль вернулась в диапазон 65,50-66 руб/долл.

12 марта 2019

Пара доллар/рубль вернулась в диапазон 65,50-66 руб/долл., который на данный момент выглядит относительно сбалансированным.

Если на прошлой неделе российский рубль находился под умеренным давлением на фоне общего укрепления доллара на глобальном валютном рынке, то в начале текущей недели наблюдается обратная картина – американская валюта корректируются по отношению к большинству конкурентов, что находит отражение и в динамике пары доллар/рубль.

Индекс доллара (DXY) отступил от многомесячных максимумов на уровне 97,50-97,70 пунктов, на которых находился во второй половине прошлой недели, и вернулся ближе к рубежу в 97 пунктов. Основная группа валют развивающихся стран сумела этим воспользоваться, и российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили вчера 0,4-0,7%, а пара доллар/рубль вернулась под отметку в 66 руб/долл.

Какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля мы по-прежнему не наблюдаем, и в краткосрочной перспективе динамика рубля продолжает в первую очередь определяться общерыночными тенденциями. Из отдельных факторов риска для российской валюты отметим вчерашние заявления министра энергетики США Р.Перри, согласно которым, рассматривается возможность введения дополнительных санкций в отношении проекта «Северный поток-2», однако подобная риторика от американских властей звучала и ранее, соответственно, большого влияния на российские активы вчерашние заявления пока не оказывают.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Популярные финансы
Андрей Бабак: «Самые выгодные инвестиции – это инвестиции в свое развитие»
Анна Зверева, центр обучения гостеприимству «Самовар»: «Доверяю рублю по зову сердца и правительства»
Михаил Шурыгин, агентство «Диалог»: «Деньги – брызги, но не потому что ими разбрасываются, а потому что они не имеют значения для работы»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги