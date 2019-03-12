Пара доллар/рубль вернулась в диапазон 65,50-66 руб/долл.

Пара доллар/рубль вернулась в диапазон 65,50-66 руб/долл., который на данный момент выглядит относительно сбалансированным.

Если на прошлой неделе российский рубль находился под умеренным давлением на фоне общего укрепления доллара на глобальном валютном рынке, то в начале текущей недели наблюдается обратная картина – американская валюта корректируются по отношению к большинству конкурентов, что находит отражение и в динамике пары доллар/рубль.

Индекс доллара (DXY) отступил от многомесячных максимумов на уровне 97,50-97,70 пунктов, на которых находился во второй половине прошлой недели, и вернулся ближе к рубежу в 97 пунктов. Основная группа валют развивающихся стран сумела этим воспользоваться, и российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили вчера 0,4-0,7%, а пара доллар/рубль вернулась под отметку в 66 руб/долл.

Какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля мы по-прежнему не наблюдаем, и в краткосрочной перспективе динамика рубля продолжает в первую очередь определяться общерыночными тенденциями. Из отдельных факторов риска для российской валюты отметим вчерашние заявления министра энергетики США Р.Перри, согласно которым, рассматривается возможность введения дополнительных санкций в отношении проекта «Северный поток-2», однако подобная риторика от американских властей звучала и ранее, соответственно, большого влияния на российские активы вчерашние заявления пока не оказывают.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк