Нефть дорожает на сокращении добычи в Венесуэле

Цены на нефть в понедельник, 11 марта, подорожали. Нефть сорта Brent выросла на 1,23%, до $66,54 за баррель, а техасская WTI – на 1,22%, до $57,03 за баррель. Нефть дорожает на фоне оптимистичного прогноза МЭА о росте спроса на нефть в течение пяти лет, а также на сокращении добычи нефти в Венесуэле из-за недавней аварии на ГЭС и последующего blackout.С утра нефть снова повышается в цене. Наш прогноз на сегодня по Brent равен $66-67 за баррель.

Понедельник вдохновил мировые фондовые рынки на рост. Американские биржевые индексы веселились: Dow 30 вырос на 0,79%, S&P 500 поднялся на 1,47%, а Nasdaq вообще взлетел на 2,02%. Рынки ждут информации о точной дате встречи лидеров США и КНР по наболевшему торговому вопросу. Но пока такой даты нет, инвесторам приходится довольствоваться только успокаивающими заявлениями посла США в Китае и новостью о том, что министр финансов США Стивен Мнучин позвонил вчера вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ для согласования дальнейших шагов по выходу из торгового конфликта.

А вот российский фондовый рынок продемонстрировал в понедельник свой особый путь. 11 марта по итогам торгов индекс РТС упал на 0,24%, а индекс Московской биржи снизился на 0,43%. Сегодня азиатские фондовые рынки в «зелёной» зоне на ожидании новостей с американо-китайских переговоров. Российские фондовые индексы сегодня могут открыться ростом. Ожидаем индекс РТС сегодня в интервале 1150-1200 пунктов, а индекс Московской биржи – в 2450-2500 пунктов.

Рубль сегодня с утра может укрепиться. Прогнозируем на сегодня 65,5-66,3 руб. за доллар и 73,9-75 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари