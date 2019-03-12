Рынок нефти. МЭА ожидает рост спроса в среднем на 1,2 млн б/с в год до 2024 г.

Итоги предыдущих торгов

Апрельские фьючерсы на нефть Brent: $66,58 (+1,28%)

Апрельские фьючерсы на нефть WTI: $56,79 (+1,28%)

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $9,8 в пользу Brent.

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В понедельник нефтяные бенчмарки подросли на фоне эскалации напряженности в Венесуэле, а также стартовавшей конференции участников мирового нефтяного и энергетического бизнеса CERAWeek в Хьюстоне, США.

Оппозиционный конгресс Венесуэлы в понедельник объявил чрезвычайное положение из-за пятидневного отключения электроэнергии, которое нанесло ущерб экспорту нефти страны и оставило миллионы граждан без возможности пользоваться многими благами цивилизации. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев выходить на улицы, чтобы выразить своё недовольство бездействием властей. Действующие власти обвиняют в происходящем оппозицию и Вашингтон, объясняя отключение света кибератакой на гидроэлектростанцию «Гури».

Венесуэла является одним из крупных нефтеэкспортеров и имеет самые большие в мире доказанные запасы углеводородов. Кризис в стране способствовал значительному снижению добычи и экспорта нефти на протяжении последних лет. Несколько недель назад США ввели новые санкции в отношении Венесуэльской нефтяной компании PDVSA, в результате чего нефтяная индустрия страны приходит в еще больший упадок.

Кризис в Венесуэле воспринимается участниками нефтяного рынка неоднозначно. С одной стороны, падение экспорта снижает рыночное предложение и поддерживает цены. С другой стороны, ряд экспертов считают, что победа оппозиции не за горами, а после этого добыча в стране развернется в сторону роста.



Другим поддерживающим фактором в понедельник было ослабление валюты США. Индекс доллара США DXY с начала недели сформировал вторую нисходящую свечу с начала марта, демонстрирую продолжение начавшейся в пятницу коррекции. Ослабление валюты, в которой котируются нефтяные бенчмарки, позитивно сказывается на котировках нефти при прочих равных.



На этой неделе проходит международная конференция участников нефтяного и энергетического бизнеса CERAWeek. В ходе конференции генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал, что ребалансировка мирового рынка нефти является «незавершенной работой» и корректировки предложения (в рамках ОПЕК+) будут продолжаться на протяжении 2019 г.

Специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) на конференции представили прогноз, согласно которому в ближайшие 5 лет США нарастят производство еще на 4 млн баррелей в сутки (б/с) и смогут потягаться с РФ и Саудовской Аравией за титул крупнейшего нефтеэкспортера в мире.

«Грядет вторая волна роста сланцевой добычи», – сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Мэа прогнозирует, что несмотря на замедление экономики Китая спрос на нефть будет расти до 2024 г. средними темпами около 1,2 млн б/с в год.

«МЭА по-прежнему не видит пика спроса на нефть, поскольку нефтехимия и реактивное топливо остаются ключевыми драйверами роста, особенно в Соединенных Штатах и Азии, более чем компенсируя замедление роста бензина из-за повышения эффективности и электромобилей», – говорится в сообщении МЭА.

Фьючерсы на Brent в понедельник прибавили чуть более 1% и обрисовывают на графике новую восходящую волну после двухнедельной консолидации. Преодоление отметки $67 за баррель откроет дорогу к новому рубежу в районе круглого значения $70 за баррель.



Завтра в 0:30 по МСК ожидается публикация данных по запасам в США от Американского института нефти (API). Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 0,35% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.

Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»