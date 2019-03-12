Комментарии

Старт дня. Растем след за мировыми рынками

12 марта 2019

Внешний фон поддерживает российские активы на открытии торгов вторника. Несмотря на санкционные угрозы, основные индексы стремятся наверх, поддерживаемые динамикой нефтяных котировок и позитивом с мировых рынков.

Нефтяные котировки отыгрывают проблемы с энергоснабжением в Венесуэле, прибавляя еще 0,1% после вчерашнего подъема на 1,3%. Баррель нефти марки Brent стоит сегодня $66,6.

Валютная пара USD/RUB с расчетами завтра теряет 0,2% и находится на отметке 65,8. Индекс государственных облигаций RGBI теряет 0,1%.

Санкционная риторика высокопоставленных чиновников США оказывает давление на котировки Роснефти, которые теряют 0,3% и торгуются по 398 руб. за акцию. Бумаги Газпрома более стойко переносят словесные интервенции против Северного потока-2 и прибавляют 0,3%. Обыкновенные акции Сбербанка – флюгер российского рынка прибавляют 0,4%.

До открытия торгов отчитался Ростелеком по МСФО. Чистая прибыль в IV квартале снизилась на 44%. Обыкновенные акции компании теряют 0,1% и торгуются по 72,8 руб. за штуку, привилегированные в плюсе на 0,1%.

Важным событием вторника станет голосование парламента Великобритании по Brexit, волатильность британской валюты может быть повышенной.

Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"


/ СИА /
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