Старт дня. Растем след за мировыми рынками

Внешний фон поддерживает российские активы на открытии торгов вторника. Несмотря на санкционные угрозы, основные индексы стремятся наверх, поддерживаемые динамикой нефтяных котировок и позитивом с мировых рынков.

Нефтяные котировки отыгрывают проблемы с энергоснабжением в Венесуэле, прибавляя еще 0,1% после вчерашнего подъема на 1,3%. Баррель нефти марки Brent стоит сегодня $66,6.

Валютная пара USD/RUB с расчетами завтра теряет 0,2% и находится на отметке 65,8. Индекс государственных облигаций RGBI теряет 0,1%.

Санкционная риторика высокопоставленных чиновников США оказывает давление на котировки Роснефти, которые теряют 0,3% и торгуются по 398 руб. за акцию. Бумаги Газпрома более стойко переносят словесные интервенции против Северного потока-2 и прибавляют 0,3%. Обыкновенные акции Сбербанка – флюгер российского рынка прибавляют 0,4%.

До открытия торгов отчитался Ростелеком по МСФО. Чистая прибыль в IV квартале снизилась на 44%. Обыкновенные акции компании теряют 0,1% и торгуются по 72,8 руб. за штуку, привилегированные в плюсе на 0,1%.

Важным событием вторника станет голосование парламента Великобритании по Brexit, волатильность британской валюты может быть повышенной.



Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"