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Курсы валют ЦБ РФ на 12 марта: 65,7674 руб/доллар США и 74,0672 руб/евро

12 марта 2019
ЦБ РФ с 13 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,7674 руб.
  • 1 евро - 74,0672 руб.
  • 10 китайских юаней - 97,9892 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3089 р. (0,47%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2224 р. (0,30%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2524 р. (0,26%).

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