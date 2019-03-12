Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 марта: 2 753,9700 руб/1 г золота и 32,1100/1 г серебра
12 марта 2019
ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 753,9700 руб.
- 1 грамм серебра - 32,1100 руб.
- 1 грамм платины - 1 727,1400 руб.
- 1 грамм палладия - 3 214,2200 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,7600 р. (0,94%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1000 р. (0,31%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,6500 р. (1,41%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
58,1899 р. (1,78%).
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