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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 марта: 2 753,9700 руб/1 г золота и 32,1100/1 г серебра

12 марта 2019
ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 753,9700 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,1100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 727,1400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 214,2200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,7600 р. (0,94%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,31%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,6500 р. (1,41%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,1899 р. (1,78%).

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