Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 марта: 2 753,9700 руб/1 г золота и 32,1100/1 г серебра ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 753,9700 руб.

1 грамм серебра - 32,1100 руб.

1 грамм платины - 1 727,1400 руб.

1 грамм палладия - 3 214,2200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,7600 р. (0,94%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,31%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,6500 р. (1,41%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,1899 р. (1,78%) .

dims

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/ СИА /

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