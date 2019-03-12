Комментарии

Новости вокруг Brexit поддержали евро

12 марта 2019

Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:

12 марта европейские индексы открылись ростом на новостях о том, что Еврокомиссия согласилась на изменения в обновленном соглашении по Brexit перед его утверждении в британском парламенте. Британский индекс FTSE 100 на старте торгов потерял более 0,5%, но все же вернулся в зеленую зону после публикации данных о росте экономики королевства за последние три месяца на 0,5% при прогнозе 0,2%. Однако торговый дефицит Великобритании в январе увеличился до 13,08 млрд фунтов стерлингов. Вероятно, это связано с накоплением запасов продукции компаний на складах в преддверии Brexit. Соединенное Королевство рискует столкнуться со сбоями во внешней торговле из-за увеличения сроков проведения таможенных процедур в своих портах, что может не только негативно отразиться на бизнесе компаний, но даже вызвать дефицит некоторых товаров.

Один из неразрешенных ключевых вопросов, который, полагаю, лежит в основе решения по соглашению о выходе из ЕС, — это отказ от жесткого контроля на ирландской границе и от тщательных таможенных проверок на ней. На мой взгляд, если документ о Brexit  вновь не будет одобрен, негатив вернется на мировые фондовые площадки. Выход Великобритании из состава ЕС без утвержденного соглашения станет дополнительным сдерживающим экономический рост еврозоны фактором, так как под давлением окажется экспорт. В случае подписания этого соглашения могут быть рассмотрены более мягкие условия внешней торговли, что благоприятно для динамики на фондовых рынках.

Стоит отметить, что евро, который ослаб в результате последних сигналов ЕЦБ о смягчении монетарной политики, получил поддержку со стороны новостей вокруг Brexit и подрос на 0,15%. Краткосрочный прогноз по паре EUR/USD: 1,12–1,3.


/ СИА /
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