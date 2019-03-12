Увеличение санкционных рисков мешает росту рубля на позитивном внешнем фоне

Котировки на 13:55 МСК

Доллар: 65,79 руб. (-0,27%)

Евро: 74,13 руб. (-0,09%)

Сегодня пара USD/RUB стартовала на отрицательной территории, после чего некоторое время снижалась, но затем перешла к коррекционному росту, торгуясь в данный момент в умеренном минусе.

Пара EUR/RUB на старте сессии продемонстрировала нисходящий импульс, обновив двухнедельный минимум, после чего начала восстанавливаться, неся сейчас небольшие потери и показывая более сильную динамику на фоне роста евро на внешнем валютном рынке.

Вчера рубль закрылся вблизи дневного максимума к валютной корзине, показав умеренный рост. Сегодня на открытии российская валюта продолжила укрепляться на фоне активного повышения нефтяных цен и развивающихся валют, но затем начала сдавать позиции.

Глобальные рисковые активы демонстрируют устойчивый рост третью сессию подряд. Оптимизму на мировых рынках способствуют ожидания ослабления монетарной политики ключевых центробанков, обусловленные слабыми показателями крупнейших экономик. Кроме того, поддержку глобальным площадкам оказала договоренность между Великобританией и ЕС по новому варианту соглашения о Brexit, что повышает шансы его одобрения в ходе сегодняшнего голосования в британском парламенте.

Несмотря на столь позитивный внешний фон, рубль не спешит развивать более уверенный рост. Давление на российские активы оказывают новые внешнеполитические выпады со стороны США, касающиеся сотрудничества России с Венесуэлой, а также европейского газового проекта Газпрома. Все это усиливает негативные ожидания, связанные с новым антироссийским законопроектом, опубликованным Конгрессом США в конце февраля.

Тем не менее, российский долговой рынок демонстрирует позитивную динамику. Индекс гособлигаций RGBI сдержанно растет третью сессию подряд, оставаясь в рамках трехнедельного диапазона консолидации.

Нефть продолжает уверенно расти

Незадолго до нашего открытия нефтяные цены умеренно корректировались, но затем возобновили уверенный рост, ускорив его в начале российской сессии. В данный момент котировки Brent торгуются вблизи отметки $67,2, прибавляя 0,9%.

Росту нефтяных цен способствует усиление нисходящей динамики доллара, а также политическая нестабильность в Венесуэле, грозящая продолжением сокращения поставок нефти из страны.

Кроме того, повлиять на динамику нефтяных котировок могут данные по запасам и добыче. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 – Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 2,9 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 4,5 млн барр.

Доллар остается под давлением

Во вторник индекс доллара (DXY) открылся вниз, после чего продолжил снижаться, усилив нисходящую динамику в начале наших торгов, но к текущему моменту скорректировался. Сейчас DXY находится немного выше уровня 97 п., неся небольшие потери.

Вышедшие вчера данные по розничным продажам в США оказались значительно лучше прогноза, но вызвали лишь кратковременный рост доллара, после чего он возобновил снижение. Давление на американскую валюту оказывают ожидания скорого заключения внешнеторговой сделки между США и Китаем, что снизит риски торговой войны, от которой другие экономики могли пострадать сильнее американской. Сегодня повлиять на валютные рынки способны данные по индексу потребительских цен, публикуемые в 15:30 МСК.

На этом фоне европейская валюта продолжила демонстрировать восходящую динамику. В начале российской сессии пара EUR/USD ускорила рост, но затем откатилась от дневной вершины, прибавляя сейчас 0,2% вблизи отметки 1,127. Поддержку евро оказала договоренность между Великобританией и ЕС по соглашению о Brexit, однако сегодня его еще должен утвердить британский парламент.

Техническая картина

Сегодня пара USD/RUB пробила нижнюю границу краткосрочного восходящего канала, вернувшись в диапазон консолидации, в котором котировки двигались с конца февраля. До закрытия часовой свечки над сопротивлением 66,33 или ниже поддержки 65,6, скорей всего, пара продолжит консолидироваться в рамках данного коридора.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»