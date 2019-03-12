Новости вокруг Brexit возвращают инвесторам аппетит к риску

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Торги 11 марта на американских фондовых площадках завершились в уверенном плюсе благодаря данным по динамике розничных продаж. Январский показатель повысился на 0,2% в после падения на 1,6% в декабре. Возвращение показателя на положительную территорию уменьшает опасения по поводу замедления американской экономики, так как потребительские расходы обеспечивают около 70% роста ВВП США.



Спрос на технологические акции усилился. Индекс NASDAQ прибавил 2,02% после рекомендации Банка Америки покупать акции Apple Inc. Оптимизма также добавило заявление Nvidia о покупке Mellanox за $6,9 млрд, благодаря которой она сможет усилить позиции на рынке компонентов для обработки данных.



Dow Jones прибавил 0,79%. Более активному росту помешало падение акций Boeing на 5,33% на фоне новостей о крушении Boeing 737. Это вторая катастрофа с участием Boeing 737 за последние полгода, что ставит под вопрос безопасность данной модели самолета и вызывает недоверие инвесторов к акциям авиаконцерна.



S&P 500 поднялся на 1,47%, достигнув 2783 пунктов. Все сектора продемонстрировали положительную динамику. Лидировали по темпам роста технологический (+2,17%) и телекоммуникационный (+1,86%) сектора, а также энергетическая отрасль и сегмент недвижимости (+1,54%).



Акции Coupa Software поднялись на 3,29% после публикации финансовых результатов за четвертый квартал, который оказался самым сильным за всю историю компании. Ее выручка выросла на 39,4%, до $74,9 млн. Чистый убыток составил $16,6 млн, но он был обусловлен повышением издержек на расширение бизнеса по оказанию поддержки на платформе BSM.



На мировых площадках преобладают оптимистичные настроения. Азиатские и европейские индексы прибавляют более 1% на фоне новости о том, что Еврокомиссия согласна принять изменения в соглашении о Brexit перед согласованием в британском парламенте. Снижение вероятности выхода Великобритании из ЕС без соглашения способно усилить «бычьи» настроения на мировых фондовых площадках.



Аппетит к риску сохраняется. Доходность 10-летних американских облигаций заметно выросла и находится выше 2,67%.



В продолжение публикации важной макростатистики США, которая формирует направление рынка на текущей неделе, сегодня стоит обратить внимание на данные о динамике потребительских цен за февраль. Ожидаю, что их базовый индекс повысится на 0,2% месяц к месяцу, а в годовом сопоставлении благодаря росту зарплат он увеличится на 2,2%. Однако мы не ждем активной реакции ФРС на растущую инфляцию и считаем, что повышение ставки до середины года маловероятно.



«Индекс страха» снижается. Фьючерс на S&P500 стремится вверх к отметке 2800 пунктов. Ожидаем, что предстоящие торги индекс проведет в диапазоне 2750–2800 пунктов.



Сегодня отчет за четвертый квартал представит ZTO Express (NYSE: ZTO) — ведущая служба доставки посылок в Китае. Ожидается рост выручки компании больше чем на 20%. Ее акции торгуются на 11% ниже 52-недельного максимума $22,67. Потенциал роста способен реализоваться, если отчет окажется достаточно сильным. Тем не менее риски усиления конкуренции сохраняются.



Финансовые результаты уже представила другая китайская компания Momo. Благодаря сильным показателям ее акции растут на премаркете более чем на 7%. Наша целевая цена по ним — $43,89.

Нефть марки Brent торгуется выше $67 за баррель. Позитивный импульс котировкам придали планы Саудовской Аравии в апреле сократить экспорт до 7 млн баррелей в сутки, снизив ежесуточную добычу до 10 млн баррелей. Кризис в Венесуэле выступает дополнительным фактором сокращения предложения на данном рынке. Если сегодняшний отчет API зафиксируют очередное повышение запасов сырой нефти в США, цены на углеводородное сырье могут опуститься к $66 за баррель. Ориентир по нефти на текущую неделю: $64–68 за баррель.