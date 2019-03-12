Акции ГМК следуют за растущими ценами на никель, медь и палладий

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник 12 марта на российский рынок акций вернулся оптимизм. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов поднялся на 0.4% до 2476 п. Долларовый индикатор РТС прибавил 0.8% и достиг 1186 п. В лидерах роста среди «голубых фишек» акции ГМК НорНикель (+1.6%), которые следуют за дорожающими ценами на никель, медь и палладий. Вероятнее всего, рынок закроется в умеренном плюсе.

Акции «Ростелекома» упали на 0.7% после выхода отчетности по МСФО за 2018 год. Компании удалось сохранить рентабельность по OIBDA вблизи 30%, тем не менее прибыль сократилась сильнее прогнозов - до 15 млрд руб. из-за различных финансовых расходов и более низкой базы доналоговой прибыли. И долг остался почти на прежнем уровне 186 млрд руб.

На глобальных площадках наблюдается повышенный аппетит к риску. Азиатские фондовые индексы прибавляют 0.5-1.5%. Спрос на активы развивающихся рынков также высок – они плюсуют около 0.5%. Нефть Brent подорожала на 1% до $67.2 за баррель, тем не менее ее рост выше $68 за баррель выглядит сомнительным. На мой взгляд, среднесрочный диапазон $65-68 за баррель пока не потерял своей актуальности.

Курс доллара США сегодня опустился под отметку 66 руб./$ в область 65.5-66 руб./$ на фоне воодушевленных настроений на нефтяном рынке. Единая европейская валюта в моменте протестировала уровень 74 за 1€ вниз. Впрочем, в свете позитивных ожиданий по поводу Brexit евро скорректировался к доллару США до $1.1265 после падения, обусловленного итогами заседания ЕЦБ. Между тем евро ожидает движение в диапазоне $1.12-1.13 и 73-75 руб./€ на внутреннем рынке, соответственно.

ffin.ru