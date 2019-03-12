Рубль и нефть продолжают дорожать

Рубль продолжает укрепляться днем во вторник. Доллар США торгуется к настоящему времени по 65,77 руб. (-0,3%). Евро отступает символически и стоит 74,14 руб. Банк России обновил курсы иностранных валют на среду, 13 марта, и они составляют 65,76 руб./USD и 74,06 руб./EUR. В обоих случаях оценки понижены, на 31 и 22 копейки соответственно.

Нефть продолжает дорожать. Баррель Brent поднимается к настоящему времени на 1% и стоит $67,28, синхронно растет в цене и легкий сорт WTI. «Быкам» помогают новости о падении добычи черного золота в Венесуэле по итогам 2018 года до минимума 70 лет (1,3 млн баррелей в сутки). Это действительно немного, учитывая, что еще несколько лет назад в сутки добывалось не менее 3 млн баррелей. Это утянуло венесуэльскую экономику на кризисное «дно». Сегодня начнут публиковаться свежие данные из США по запасам нефти и нефтепродуктов, это может спровоцировать сырьевой рынок на новые движения.

Сегодня стало известно, что в феврале 2019 году нерезиденты приобрели российских ОФЗ объемом на 46 млрд руб. При этом рынок интересовали и длинные выпуски тоже, что раньше было редкостью. На последнем аукционе Минфина иностранные покупатели выкупили ОФЗ на 28,5 млрд руб. – это максимальный с осени 2017 года объем. С одной стороны, сейчас, когда геополитический фактор сглажен, спрос на ОФЗ вполне объясним и понятен. С другой – покупатели могли бы быть и активнее, если бы Минфин показывал запланированные объемы размещения и был более открытым с точки зрения цифр.

Доллар США завершит торги вторника в коридоре 65,65-66,10 руб., евро – в пределах 74,05-74,55 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари