Индексы

Котировки на 12:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2477,7 п. (+0,48%)

Индекс РТС: 1186,81 п. (+0,86%)

О главном

Торги на российском рынке проходят в зеленой зоне. Позитивные новости вернули интерес инвесторов к рисковым активам

Позитивные факторы

– Ожидание замедления темпов ужесточения монетарной политики США

– Надежда на торговую сделку между США и КНР

– Решение ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти

– Нефтяные котировки торгуются выше $67 за баррель марки Brent

– Преимущественно положительная динамика торгов на мировых площадках

Негативные факторы

– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ

– Опасения замедление роста мировой экономики

– Риски продолжения торговой войны

В деталях

Торги на российском рынке проходят в зеленой зоне. Позитивные новости с международной арены оказали поддержку рисковым активам, но не обошлось и без ложки дегтя. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,48%, индекс РТС в плюсе на 0,86%. Национальная валюта стабильна к евро и укрепляется к доллару США.

Внешний фон к текущему моменту складывается позитивный. Глава ФРС США накануне дал понять, что регулятор готов взять длительную паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Вышедшие вчера данные по розничным продажам превзошли ожидания рынка. Подбавили оптимизма и новости о том, что премьер-министру Великобритании и главе Еврокомиссии удалось прийти к консенсусу по вопросу ирландской границе. Эти сообщения взбодрили участников торгов и спровоцировали покупки.

В итоге Азия закрыла день с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 1,79% и 1,51% соответственно. Китайский Shanghai Composite прибавил 1,1%. Не смогли сдержать быков и сообщения о том, что США предупредили Германию о негативных последствиях за использование продукции Huawei.

Европейские индексы движутся разнонаправленно, но курсируют в непосредственной близости от уровней закрытия сессии в пятницу. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК прибавляет 0,1%. Инвесторы взяли паузу в преддверии голосования в парламенте Великобритании по вопросу Brexit. С учетом достигнутых с Брюсселем договоренностей шансы заключения мягкого варианта сделки выросли, однако участники торгов предпочитают дождаться окончательных итогов. Если парламент вновь отклонит предложенный Терезой Мэй вариант выхода, то в среду пройдет голосование за или против жесткого варианта Brexit. В случае же отказа от жесткого варианта, в четверг парламент будет решать вопрос о переносе дедлайна по выходу страны из ЕС c 29 марта на более поздний срок.

Американские фьючерсы с утра консолидируются после уверенного подъема основных индексов накануне. Локомотивом роста в понедельник стали бумаги IT-сектора. Не смогли помешать отскоку и продажи в бумагах Boeing после авиакатастрофы в Эфиопии. Сегодня в 15:30 МСК ждем публикации данных по потребительской инфляции в феврале.

Нефтяные котировки к 12:50 МСК подросли на 0,4% и курсируют на уровне $66,9 за баррель марки Brent. Поддержку черному золоту продолжают оказывать данные о снижении буровой активности в США, а также планы Саудовской Аравии снизить добычу в феврале ниже 10 млн б/с. Сегодня поздно ночью показатели о запасах нефти в США опубликует API, завтра ждем официальных данных от Минэнерго. Кроме того, на текущей неделе выйдут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА в четверг и в пятницу соответственно.

Российский рынок отреагировал ростом на позитивный новости с международной арены. После вчерашней просадки инвесторы приступили к аккуратным покупкам. В то же время ни о какой массовой атаке быков говорить не приходится. Участники торгов не готовы к активным действиям без поддержки с внешних площадок, где умеренный оптимизм может сойти на нет. Отчасти сдерживающим фактором являются и очередные секционные угрозы со стороны США. Подробнее >>

В итоге индекс МосБиржи продолжает болтаться в диапазоне с границами в 2445-2455 п. и 2505-2510 п. «Как известно, чем дольше рынок или акции торгуются в безыдейном боковике, тем сильнее может быть импульс роста/снижения при выходе из этой формации, так как всем станет очевидно направление среднесрочного тренда», – напоминает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Брокер.

Корпоративный сектор

В лидерах роста сегодня оказались энергетические компании. Здесь покупают акции ФСК ЕЭС, РусГидро, Россетей, ОГК-2, ТГК-1 и МРСК Центра.

Лучше рынка выглядят отраслевые индексы финансового и металлургического секторов. После коррекции накануне к росту вновь вернулись бумаги Норникеля. Спросом пользуются акции ВТБ, Мосбиржи, Алросы, Полиметалла и Полюса.

Отраслевой индекс потребительского сектора прибавляет около 0,5%. Подъем обеспечивают акции Яндекса, вдохновленные ростом IT-сектора в США, и Детского мира. По данным Коммерсанта, АФК «Система» может продать Совкомбанку 25% Детского мира за 20 млрд руб. Исходя из цены закрытия акций ритейлера 11 марта на уровне 89,98 руб., рыночная стоимость 25%-ной доли в Детском мире составляет 16,62 млрд руб. Таким образом, потенциальная сделка по продаже 25% акций компании за 20 млрд руб. предполагает 20%- ную премию к рыночной цене.

Хуже рынка, но все-таки в зеленой зоне курсирует нефтегазовый сектор. После распродажи в понедельник восстанавливаются акции Лукойла, подрастают бумаги Газпрома. Акции Роснефти зависли на вчерашних уровнях. Участники торгов «оценивают» последствия заявлений госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Роснефть продолжает поддерживать режим Мадуро, покупая венесуэльскую нефть у подсанкционной PDVSA.

В аутсайдерах оказались представители транспортного сектора и компании химии и нефтехимии. Здесь корректируются после вчерашнего роста бумаги Аэрофлота и НКНХ.

Попова Анастасия, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"