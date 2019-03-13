Растущие нефтяные котировки оказывают поддержку рублю

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник 12 марта российские фондовые индексы закрылись нейтрально. Завтра направление рынка, возможно, в большей степени будет зависеть от внешнего фона. Сегодня оптимизму на рынке в том числе способствовала информация по соглашению о Brexit. На мой взгляд, вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения минимальна, что увеличивает шансы на сохранение бычьего настроения на многих мировых площадках. Ориентир по индексу МосБиржи: 2450-2490 п., по бенчмарку РТС: 1170-1190 п.

Лидером среди голубых фишек сегодня стали акции ГМК НорНикель, которые прибавили больше 2%. Спрос на никель и палладий сохранится в ближайшем будущем, что найдет отражение в ценах на эти металлы. Норникель планирует увеличить добычу на 5% в текущем году, что также позитивно скажется на финансовых результатах мирового лидера.

Нефть тестирует $67 за баррель. Драйвером роста выступили планы Саудовской Аравии снизить добычу до 10 млн баррелей в сутки в апреле - так она пытается рост предложения на глобальном рынке углеводородов. Однако в случае роста еженедельных запасов сырой нефти в США, по которым сегодня ночью будет представлен отчет, вероятен откат нефтяных котировок к $66 за баррель. Ориентир по нефти на текущую неделю сохраняется: $65–68 за баррель.

Растущие нефтяные котировки оказывают поддержку российской валюте. Рубль укрепляется и стремится к отметке 65,5 руб./$, несмотря на заявление Европарламента о намерении пересмотреть действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией. Однако проект «Северный поток-2» и поставки дешевого российского газа ставят под сомнение воплощение желания ЕС отказаться от сотрудничества с Россией. По курсу доллара США ожидается диапазон 65-66,5 руб./$ за $1 в краткосрочной перспективе.