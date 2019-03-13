Мировой позитив слабо влияет на российский рынок

Российский фондовый рынок во вторник подхватил общую волну эйфории и попробовал расти, но покупки оказались не слишком эффективными. Ближе к вечеру рынок скатился в слабый плюс. Индекс МосБиржи стабилизировался около 2466 пунктов, то есть совсем рядом со вчерашними отметками. Значимая поддержка стоит на уровне 2450 пунктов, но в эту сторону инвесторы давно не ходили. Среднесрочно в силе остается «боковик» с границами 2450-2500 пунктов. Индекс РТС чувствует себя бодрее и восстанавливается к 1182 пунктам.

Среди рыночных фаворитов вторника фигурируют акции ГМК «Норильский никель» (+1,8%). Сегодняшний плюс – это коррекция после продаж понедельника, хотя стоит признать, что покупатели ведут себя довольно активно – бумаги уже вернулись выше промежуточного сопротивления на 14320 руб. Теперь рынку нужно дотянуться до 14500, и будем считать, что локальные продажи тут завершены.

Первая после серии покупок сессия фиксации прибыли наблюдается в акциях «Аэрофлота». Бумаги стабилизируются неподалеку от 100,75 руб. Сейчас главное, чтобы в рамках этой фиксации акции не спустились ниже 100,28 руб. – верхней границы предыдущего «боковика», так, чтобы туда снова не вернуться. Среднесрочно же пока ничто не обещает выхода бумаги за пределы канала 95-115 руб.

Рубль во вторник неплохо укрепился в паре с долларом за счет отступления американской валюты на мировой арене и роста нефтяных котировок. Доллар вернулся к 65,70 руб., есть шанс сползания в область 65,50 руб. Откуда снова начнутся робкие и неуверенные покупки американской валюты по принципу «шаг вперед – два назад». Краткосрочный диапазон движения пары доллар/рубль составляет 65,65-66,00, евро/рубль – 73,95-74,55 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари