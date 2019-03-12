Индекс МосБиржи проведет день в диапазоне 2470-2500 пунктов

Российский рынок акций утром во вторник торгуется в «зеленой» зоне, индекс РТС и индекс МосБиржи в неплохом плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в диапазоне 2470-2500 пунктов. Рубль слабо укрепляется и против доллара, и против евро. Ожидаемый коридор по паре доллар/рубль составляет 65,7-66,0, евро/рубль – 74,0-74,3. Внешний позитив играет на стороне «быков», рынок пока игнорирует потенциальный санкционный негатив.

Американские предприниматели и чиновники намерены проигнорировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за уголовного дела против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, пишет Financial Times со ссылкой на источники. В частности, о своем решении отказаться от участия в ПМЭФ уже говорил посол США в Москве Майкл Хантсман, а также руководители влиятельных американских компаний и «видные американские инвесторы», пишет газета, не уточняя названия компаний и имена инвесторов.

Данная информация вряд ли соответствует действительности, так как американцы проявляли интерес к России, несмотря на санкционный режим, вызванный противостоянием России с Западом. Хотя, конечно, кто-то из значимых фигур может проигнорировать питерский форум, сделав громкое заявление в прессе. Это очень напоминает громкие заявления менеджмента «Юкоса» перед IPO «Роснефти» в 2006 году, что «Роснефть» токсичный актив и т.д. Однако размещение бумаг прошло успешно. Другое дело, что политика давно победила экономику. И на нормальное деловое сотрудничество России и США рассчитывать не стоит. Новость нейтральна для курса рубля и российского рынка акций.

Банк России разрешит неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы в пределах определенной суммы в расчете на год. Об этом говорится в проекте указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах. Под цифровыми финансовыми активами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, имущество, недвижимость, доли в компаниях, а также денежные требования. Мир не стоит на месте, и развитие финансовых технологий необратимый процесс. Другое дело, что на будущее криптовалют существуют абсолютно разные точки зрения. Так сказать дело вкуса и вашей склонности к риску. Некоторые инвесторы уже потеряли на крипте серьезные деньги. Соответственно, желание ЦБ ограничить риски не самой подготовленной аудитории естественно.

В Госдепе США обвинили «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки американским санкциям. Акции компании хуже рынка, снижаются на 0,3%. В принципе, учитывая, что основу активов «Роснефти» составляют бывшие активы «Юкоса», к политическим рискам данной бумаге не привыкать. Хотя продолжение данной истории может привести к тому, что акции «Роснефти» временно окажутся под давлением. Что может стать очень неплохой возможностью как для спекулятивной, так и для стратегической покупки.

Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра Альпари