ГМК – со скидкой

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Наблюдалась смешанная динамика. Среди лидеров роста находились акции ГМК Норникеля (+1,99%). Лидерами снижения стали префы Татнефти (-2,40%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.



Ростелеком (-0,49%) консолидирует Tele 2. Ранее компания отчиталась за 2018 год, Результаты почти совпали с ожиданиями, за исключением прибыли, которая оказалась на 20% меньше прогноза. Поглощение Tele2 может привести к увеличению долговой нагрузки до 2,7-2,8х OBDA исходя из оценки около 190 млрд руб. за весь пакет оператора. Свободный денежный поток РТ может сократиться на 8 млрд руб. из-за роста долга. Однако, у компании есть возможность вывести мобильного оператора на IPO, что позволит сократить долг как РТ, так и самого Tele2, нагрузка которого около 2,8х EBITDA. При этом, не исключено, что дивиденд РТ будет находиться на минимальном уровне, чтобы не увеличивать долг.



Структура Р. Абрамовича готова продать 1,25% ГМК Норникеля. Цена размещения объявлена на уровне 13450 руб. (на целых 6,5% ниже рынка), что довольно необычно. Никель – классный актив, однако рынок может негативно отреагировать на подобную скидку. Сильной просадки не ожидается, по некоторой информации, книга уже переподписана. 2 млн акций – это торговый оборот на бирже за 2 недели, на фоне слабой волатильности рынка продажа такого объема, на мой взгляд, не приведет к обвальному падению котировок. На горизонте 2-х недель акции, вероятнее всего, будут торговаться в диапазоне 13500-14500 руб.



Ожидаю боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2450-2480 п., по паре USD/RUB: 65,50-66,50. На внешнем фоне возможны новости по Brexit, на локальном рынке – отчетность Русагро.