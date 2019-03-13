Диапазон в 2450-2500 пунктов по индексу Мосбиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность

Текущие настроения на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанные, а риски, связанные с вопросами Brexit локально добавляют негатива. Вчера в Парламенте Британии состоялось голосование по текущему варианту соглашения о выходе из состава ЕС, которое вновь завершилось не успешно (242 члена Парламента проголосовали «за», 391 – «против», что в целом примерно совпало с ожиданиями). Следующим шагом станет сегодняшнее голосование Парламента Британии по возможности выхода из состава ЕС без сделки (данный вариант с большой долей вероятности также будет отвергнут), и, если Парламентарии не поддержат данный вариант, в четверг будет обсуждаться перенос окончательного согласования условий сделки с 29 марта на более поздний срок (данный сценарий пока считаем базовым).

Нельзя сказать, что тема Brexit в последние дни является определяющей на рынках, но некоторую нервозность неопределенность с Brexit все же создает. В целом на глобальных рынках выраженной тенденции в последние дни не наблюдается. Индекс S&P 500 вновь вплотную приблизился к зоне 2800-2820 пунктов, которая уже четырежды сдерживала все попытки роста индекса со второй половины октября прошлого года. На наш взгляд, явных драйверов для продолжения уверенного роста пока не хватает, и инвесторы пока находятся в ожидании событий второй половины месяца (заседание ФРС и ожидаемая встреча лидеров США и Китая по вопросу заключения торгового соглашения).

На российском фондовом рынке в последние дни отсутствует явно выраженная тенденция. Индекс Мосбиржи вчера завершил торги скромным ростом на 0,1%, и последние четыре недели держится в узком диапазоне 2450-2500 пунктов. Из отдельных факторов риска отметим, что Палата Представителей США вчера приняла сразу четыре законопроекта, направленные против российских властей, согласно которым разведка США должна подготовить доклад о личном капитале и активах президента РФ, должна быть проведена «оценка политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО», санкционный список должен быть увеличен из-за дела Б.Немцова, а также законодательно оформлен запрет признания Крыма российским. С точки зрения сантимента, данные новости могут оказывать локальное давление на рынок, но в то же время данные четыре меры каких-либо сверхвесомых рисков для российских активов не должны представлять. Диапазон в 2450-2500 пунктов по индексу Мосбиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк