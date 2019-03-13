Курс доллара обновил мартовский минимум

Закрытие предыдущей сессии:

Пара USD/RUB: 65,63 (-0,51%)

Пара EUR/RUB: 74,05 (-0,20%)

В деталях:

Аппетит к риску, который поддерживал последние дни валюты развивающихся рынков, в том числе рубль, вечером во вторник начал снижаться. Сегодня спрос на рисковые активы, вероятно, продолжит снижение. Основной причиной этого можно назвать провал голосования по Brexit в британском парламенте, который увеличивает вероятность реализации жесткого сценария. Кроме того, вчера были опубликованы довольно слабые данные по росту цен в США. Нефть так же вечером сократила рост, лишив рубль дополнительной поддержки.

Российская валюта продолжает демонстрировать одну из лучших динамик среди остальных валют EM. Однако потенциал укрепления, на мой взгляд, серьезно ограничен. Одной из причин разворота может стать усиление геополитической напряженности. В последние два дня санкционная риторика значительно усилилась, как со стороны США, так и со стороны ЕС.

Пара USDRUB, не сумев закрепиться выше важного уровня 66, продолжила снижение. Сейчас пара подходит к нижней границе узкого торгового диапазона 66-65,5. Оттуда вполне вероятен разворот вверх. В случае пробоя данной локальной поддержки, пара может опуститься к более сильному уровню в районе 65, это будет неплохой возможностью для покупок валюты.

дневной таймфрейм, USD/RUB



Индекс доллара слабеть. В лидерах отскока среди ключевых валют бывший аутсайдер – евро. Йена по итогам вчерашнего дня упала, сигнализируя о том, что аппетит к риску пока сохраняется, однако уже сегодня японская валюта попробует взять реванш. Возросшие риски на мировых рынках отражает утреннее падение азиатских индексов.

Индекс RGBI вчера немного подрос, позитива добавили сообщения ЦБ о рекордном спросе нерезидентов на последнем февральском аукционе Минфина. Однако некоторая перекупленность ОФЗ и ожидаемые риски не позволят начаться ралли.

Индекс RGBI, дневной график



Гайворонский Сергей, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"