Волна внешнего пессимизма будет давить на российский рынок

Мировые фондовые рынки закрылись во вторник разнонаправленно. Российскому рынку на этом неоднозначном фоне удалось вырасти. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,09%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 0,56%. Среди лидеров роста: «Норильский Никель» (+1,99%) и «Транснефть» (+1,91%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,38%. Утром среды большинство индексов стран АТР снижалось на 0,2-1,1%. Исключением был лишь Shanghai Composite, который прибавлял около 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2795 п., что на 0,1% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Внешние факторы перед началом торгов на российском рынке акций не дают особого повода для оптимизма.

Мы ожидаем нейтрального начала торгов с возможным умеренным понижением на волне внешнего пессимизма. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2445-2495 пунктов, по индексу РТС — 1170-1195 пунктов. Сегодня «РусАгро» опубликует финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

Вслед за рынком акций накануне укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 65,6350 руб. (-33,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 74,0550 руб. (-14,5 коп.). Вялое поведение нефтяных котировок утром не дает больших надежд на продолжение роста рубля, мы ожидаем нейтрального начала торгов, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,0-66,3 руб., для европейской валюты — 73,3-74,8 руб.

Утром среды нефть торговалась чуть выше значений вчерашнего вечера, вблизи $66,8. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,2-67,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития накануне ряда уровней сопротивления, расширился до $64,0-$67,8.

Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари