EIA снизило прогнозы по росту добычи в США

Итоги предыдущих торгов

Апрельские фьючерсы на нефть Brent: $66,67 (+0,13%)

Апрельские фьючерсы на нефть WTI: $56,87 (+0,14%)

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $9,7 в пользу Brent.

В деталях

Во вторник нефтяные котировки продемонстрировали незначительный рост и в целом остались на прежних уровнях. На часовом таймфрейме фьючерсов Brent сформировался ложный пробой сопротивления $67 за баррель. Покупательские настроения достаточно сильны, но пройти рубеж пока не удается. В случае появления негативных новостей, в том числе с международной конференции CERAWeek, которая проходит в США, котировки могут перейти к локальное нисходящее движение к нижней границе актуального коридора $64 за баррель. В случае же закрепления выше $67 с точки зрения техники фьючерсам будет открыта дорога к росту на $70 за баррель.



ОАЭ в феврале превысили цель ОПЕК по сокращению добычи нефти, достигнув 119% от целевого уровня, заявил министр энергетики страны во вторник на конференции CERAWeek. Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ остается одним из ключевых позитивных факторов на рынке, поддерживающих цены на нефть.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник призвал нефтяную отрасль работать с администрацией Трампа для продвижения внешнеполитических интересов США, особенно в Азии и Европе, а также наказать тех, кого он назвал «плохими игроками» («bad actors») на мировой арене. Обращаясь к топ-менеджерам крупнейших мировых энергетических компаний и министрам нефти, Помпео сказал, что достигнутое изобилие сланцевой нефти и природного газа в Америке «укрепит наши позиции во внешней политике» («strengthen our hand in foreign policy»).

Помимо этого, госсекретарь США отметил в своем выступлении позицию Штатов по Венесуэле. Помпео заявил, что Вашингтон будет использовать все свои экономические инструменты, чтобы решить ситуацию в Венесуэле.

В отношении Ирана госсекретарь сохранил прежнюю риторику, при этом избежав конкретики относительно продления срока ограничений из санкций для импортеров иранской нефти. «Мы стремимся довести экспорт иранской сырой нефти до нуля так быстро, как позволят рыночные условия», – сказал он.

Управление энергетической информации США (EIA) во вторник скорректировало свой прогноз по росту добычи в США в сторону понижения. Новый прогноз подразумевает, что производство вырастет на 1,35 млн баррелей в сутки (б/с) в 2019 г. по сравнению с ожидавшимися ранее 1,45 млн б/с. В среднем в 2019 г. EIA ожидает добычу в США на уровне 12,3 млн б/с, в 2020 г. – 13,03 млн б/с.



Спрос на нефть в США в 2019 г. по оценкам EIA вырастет на 360 000 б/с до 20,81 млн б/с, по сравнению с предыдущей оценкой 350 000 б/с. Прогноз по росту спроса в 2020 г. остался без изменений на уровне 220 000 б/с.

Сегодня ночью были опубликованы еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США неожиданно упали на 2,6 млн баррелей (до 449 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 2,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге упали на 1,1 млн баррелей.

Запасы бензина упали на 5,8 млн баррелей (прогноз -2,5 млн), запасы дистиллятов выросли на 195 000 баррелей (прогноз -1,9 млн). Импорт нефти за неделю упал на 523 000 баррелей в сутки (б/с), до уровня 6,4 млн б/с.

Рынок отреагировал на статистику нейтрально. Сегодня будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), в 19:00 МСК, которые считаются более достоверными и будут отслеживаться участниками рынка. Фьючерсы на Brent с утра торгуются с повышением на 0,27%.

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"