В среду основной индекс казахстанской биржи KASE снижается на 0,68%, торги проходят в районе 2360 пунктов. По итогам утренней торговой сессии пара доллар/тенге снизилась на 0,1% в район 377,69 тенге, днем пара держится на уровне этой же отметки. Пока ситуация для тенге складывается благоприятно, мы по-прежнему полагаем, что пара продолжит снижение до конца недели.

Днем слабовыраженную динамику показывает пара евро/тенге, укрепление казахской валюты незначительное. Пара снизилась на 0,13% в район 426 тенге. Тем не менее, шансов укрепиться к евро у тенге больше, так как евро находится под влиянием негативной статистики и изменений в денежно-кредитной политике ЕЦБ. В ближайшие дни пара может сместиться в район 425 тенге.

Пара рубль/тенге незначительно повысилась на 0,24%, хотя рубль остается слабым, днем на бирже за один рубль предлагают 5,76 тенге.

Анна Кокорева, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари