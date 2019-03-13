Комментарии

Шансов укрепиться к евро у тенге больше

13 марта 2019

В среду основной индекс казахстанской биржи KASE снижается на 0,68%, торги проходят в районе 2360 пунктов. По итогам утренней торговой сессии пара доллар/тенге снизилась на 0,1% в район 377,69 тенге, днем пара держится на уровне этой же отметки. Пока ситуация для тенге складывается благоприятно, мы по-прежнему полагаем, что пара продолжит снижение до конца недели.

Днем слабовыраженную динамику показывает пара евро/тенге, укрепление казахской валюты незначительное. Пара снизилась на 0,13% в район 426 тенге. Тем не менее, шансов укрепиться к евро у тенге больше, так как евро находится под влиянием негативной статистики и изменений в денежно-кредитной политике ЕЦБ. В ближайшие дни пара может сместиться в район 425 тенге.

Пара рубль/тенге незначительно повысилась на 0,24%, хотя рубль остается слабым, днем на бирже за один рубль предлагают 5,76 тенге.

Анна Кокорева, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Завод по розливу воды на Байкале: быть или не быть?
Дмитрий Медведев распорядится проверить завод по розливу воды на озере Байкал
Официальное заявление BAIKALSEA Company: «Глубинную воду Байкала необходимо отнести к стратегическим ресурсам»
Завод по розливу воды на Байкале: быть или не быть?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги