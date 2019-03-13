Целевая цена акций Levi Strauss – $23,4

Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:



Levi Strauss планирует провести IPO 20 марта, чтобы привлечь порядка $550 млн. В 1971 году компания уже выходила на биржу, но в 1985-м снова стала частной. Компания стала популярной после Второй мировой войны, так как многие американские солдаты носили Levi’s, давая компании бесплатную рекламу. Сейчас эта компания продает свою продукцию в 110 странах, планируя расширить присутствие на самых перспективных китайском и индийском рынках.



Многообещающим направлением бизнеса является развитие производства женской одежды, которое с 2015 года показывает средневзвешенный рост 46%. Levis Staruss стабильно увеличивает выручку в диапазоне 1–14% с 2015 года, при этом сохраняя устойчивую рентабельность, что является важным фактором для зрелого бизнеса. Долговая нагрузка Levi Strauss невелика, поэтому можно с уверенностью сказать, что IPO будет успешным. Целевая цена по акции компании составляет $23,4.