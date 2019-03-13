Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 марта: 2 742,3601 руб/1 г золота и 32,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 13 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 742,3601 руб.

1 грамм серебра - 32,3400 руб.

1 грамм платины - 1 761,3500 руб.

1 грамм палладия - 3 275,3101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,6100 р. (0,42%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,72%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,2100 р. (1,98%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,0900 р. (1,90%) .

dims

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/ СИА /

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