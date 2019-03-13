Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 марта: 2 742,3601 руб/1 г золота и 32,3400/1 г серебра
13 марта 2019
ЦБ РФ с 13 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 742,3601 руб.
- 1 грамм серебра - 32,3400 руб.
- 1 грамм платины - 1 761,3500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 275,3101 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,6100 р. (0,42%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2300 р. (0,72%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
34,2100 р. (1,98%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
61,0900 р. (1,90%).
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