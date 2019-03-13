Голосование по Brexit спутало карты инвесторам

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Американский фондовый рынок завершил сессию 12 марта разнонаправленным движением. NASDAQ вырос на0,44%, S&P500 прибавил 0,3%, вновь протестировав отметку 2800 пунктов, но закрывшись у 2791. Dow Jonesиз-за нового обвала в акциях Boeing, просевших на 6,15%, оказался аутсайдером. Продолжение негативной динамики котировок авиастроительной компании обусловила новость о том, что некоторые страны временно запретили эксплуатацию Boeing 737 Max. Это решение негативно скажется на конкуренции американской корпорации с Airbus, акции которой, кстати, выросли на 1,5%.

Февральский базовый индекс потребительских цен в США вырос 0,1%, что оказалось вдвое ниже прогноза. Годовая инфляция замедлилась до минимума с сентября 2016 года и составила 1,5%. Это дает ФРС повод для сохранения «голубиного» настроя и дальнейшего отказа от скорого повышения ключевой ставки.

Мировые фондовые площадки торгуются разнонаправленно. Сохраняющаяся неопределенность в отношении торгового конфликта между США и КНР, а также очередная неудачная попытка провести соглашение по Brexit в парламенте Великобритании подстегивают спрос на защитные активы. Золото прибавляет в цене, ориентир на краткосрочную перспективу: $1290–1320 за тройскую унцию.

Азиатские индексы завершили торги снижением на 0,4–1%. Японский Nikkei потерял 1% после выхода статистики, зафиксировавшей падение в январе объема базовых заказов в машиностроении на 5,4%. Это максимальный темп снижения показателя с октября, его динамика указывает на замедление японской экономики.

Европейские фондовые площадки открылись в слабом плюсе в преддверии голосования по выходу Великобритании из ЕС без соглашения. Если предложение будет отклонено, 14 марта пройдет голосование по переносу даты Brexit. Тем не менее оптимизма на мировых площадках это вряд ли добавит.

Фьючерс на S&P500 колеблется около психологически значимой отметки 2800 пунктов. По нашим прогнозам, сегодняшние торги индекс проведет в режиме консолидации, в диапазоне 2770–2810 пунктов. Однако, если макростатистика окажется сильной, не исключена попытка закрепиться выше 2800.

Сегодня стоит обратить внимание на данные о динамике базовых заказов на товары длительного пользования в январе, которая является опережающим индикатором для объемов промышленного производства. Прогноз предполагает сохранение активности производителей и рост показателя на 0,1%. Данные по заказам помогут сформировать ожидания от следующего сезона отчетности. Выйдет также статистика по базовому индексу цен производителей (PPI) за февраль. Ожидается его рост на 0,2% после снижения на 0,1% месяцем ранее. PPI выступает опережающим индикатором потребительской инфляции, так как увеличение расходов производителей на товары и услуги в итоге перекладываются на потребителя.

После закрытия основной сессии отчетность представит Cloudera, по которой ожидается рост выручки на 17% за счет расширения клиентской базы. Приток клиентов объясняется устойчивым спросом на гибридные облачные решения. Сделка с Hortonworks в четвертом квартале повышает конкурентоспособность компании на рынке мультиоблачных приложений, лидерами которого остаются Amazon, Microsoft и Google. В случае подтверждения сильных финансовых результатов акции Cloudera способны подняться.

MongoDB тоже отчитается о финансовых результатах после закрытия основных торгов. Прогноз по выручке предполагает ее рост на 60–65%. Доходы компании сильно зависят от надежности и устойчивости баз данных. В четвертом квартале было запущено приложение MongoDB Mobile, добавлены новые функции в бессерверную платформу MongoDB Stitch, что обеспечило бизнес явным конкурентным преимуществом. Однако DocumentDB от Amazon усиливает конкуренцию и уменьшает интерес инвесторов к бумагам Mongo.

Нефть пытается закрепиться выше $67 за баррель. Поддержкой для нее выступает отчет Минэнерго США, согласно которому добыча нефти в рамках ОПЕК+ может быть ограничена до конца текущего года. Более того, еженедельные запасы в США сократились на 17,9 млн баррелей, что стало крупнейшим снижением с 2011 года. Таким образом, обеспокоенность по поводу дисбаланса между спросом и предложением на нефтяном рынке снизилась. Краткосрочный позитивный импульс нефтяным котировкам могут обеспечить данные EIA о еженедельных запасах коммерческой нефти, если их рост не превысит 2,655 млн баррелей. Наш прогноз по цене на нефть до конца недели: $64–68 за баррель.