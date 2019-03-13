В лидерах роста – акции группы Черкизово

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В среду 13 марта российский рынок акций просел после коррекции. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов потерял 0.5% и почти достиг критического уровня поддержки вблизи 2450 п. Долларовый бенчмарк РТС снизился на 0.2% до 1180 п. Закрытие рынка произойдет, предположительно, вблизи текущих уровней, так как тестирование индекса МосБиржи в районе 2450 п. в отсутствие предпосылок вряд ли закончится провалом.



В лидерах роста акции группы Черкизово (+7%), которые могли вырасти на информации об интересе группы к покупке предприятия «Евродон». Приобретение «Евродона» может позволить группе Черкизово занять более 30% рынка мяса индейки в России, на текущий момент доля Черкизово на рынке мяса индейки составляет 15%.



Внешний фон остается смешанным. После роста большинство индексов приступило к снижению. Участники рынка замерли в предвкушении новых сигналов – на этой неделе они будут тщательно следить за статистикой, чтобы выявить тенденции в мировой экономике. Нефть Brent торгуется вблизи $67 за баррель, то есть в рамках сформировавшегося среднесрочного диапазона $65-68 за баррель.



Курс доллара США сегодня опустился к 65.5 руб./$. В условиях стабильно высоких цен на нефть колебания курса доллара США в границах 65-66.5 руб./$ выглядят здоровыми. Однако дальнейшему укреплению рубля, на мой взгляд, будут препятствовать санкционные риски и геополитическая неопределенность.

