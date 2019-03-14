Комментарии

Adidas необходимо наращивать продажи в Европе

14 марта 2019

Adidas представила рекордный уровень выручки и операционной маржи по итогам 2018 года

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Несмотря на сильные финансовые результаты, акции Adidas упали более чем на 3% после слабого прогноза руководства на текущий год.
Выручка компании выросла за год на 3,3%, до 21,9 млрд евро. В Северной Америке совокупные продажи увеличились на 15%, в частности за счет партнерства с Kanye West в сегменте продвижения обуви Yeezy, что подтверждает международную экспансию компании. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи увеличились на 15%. Несмотря на значительное сокращение количества магазинов, продажи в России и СНГ без учета динамики валютного курса повысились на 1% благодаря усилению спроса на продукцию, связанную с футболом, в преддверии и во время чемпионата мира. Чистая прибыль компании повысилась на 20%, до €1,704 млрд. Операционная маржа выросла на 1,1%, до рекордных 10,8%, что соответствует долгосрочной стратегии компании.

Однако в текущем году ожидается чрезмерная загрузка поставок из-за высокого спроса на одежду средней ценовой категории, особенно в странах Северной Америки, что может привести к сбоям в логистике. Таким образом, неспособность достаточно быстро ответить на усиление спроса приведет к снижению темпов выручки. Ожидаю, что доходы компании в текущем году прибавят около 5%, в то время как ее основной конкурент Nike приближается к двузначным темпам роста продаж. Полагаю, чтобы конкурировать с Nike, необходимо наращивать продажи в Европе, которые в текущем году остались без изменений. Свободный денежный поток больше €900 млрд позволяет направить часть денежных средств на инвестиции в данный регион. Однако в этом случае может прекратиться рост маржинальности, а это не порадует инвесторов. 


/ СИА /
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