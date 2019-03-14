Российский рынок ищет опору

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В среду российский рынок закрылся разнонаправленно. Завтра ожидаю продолжение боковой динамики российских индексов. Ориентир по индексу МосБиржи: 2450-2480 п., по бенчмарку РТС: 1170-1190 п.



Внешний фон смешанный. Азиатские индексы закрылись в красной зоне на фоне слабой макростатистики и неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая. Европейские акции торгуются с небольшим ростом в преддверии голосования по выходу Великобритании из ЕС без соглашения. Если предложение будет отклонено, то завтра пройдет голосование за перенос даты Brexit. Однако оптимизма на мировых площадках это вряд ли добавит. Американские фондовые индексы открылись ростом на 0,5-0,8%. Драйвером роста выступило увеличение объема заказов на товары длительного пользования на 0,4% против ожидаемого падения на 0,5%, что указывает на увеличение активности среди производителей.



Акции НЛМК выросли на 2,2% после прогноза роста производства стали на 1 млн тонн в год до 14,2 млн тонн в год, а также намерения компании расширить продажи через онлайн-магазин. Более того, была пересмотрена дивидендная политика. Менеджмент компании планирует направить на выплату дивидендов 100% свободного денежного потока, если чистый долг меньше или равен EBITDA. Таким образом, учитывая текущий чистый долг, который меньше EBITDA в 4 раза, на выплату дивидендов будет направлено $2,027 млрд. Целевая цена – 170 руб.



Нефть выросла почти на 1% и торгуется выше $67 за баррель. Оптимизм на рынке углеводородов вызван снижением еженедельных запасов коммерческой нефти в США на 3,863 млн баррелей, что выступает фактором уменьшения предложения нефти на глобальном рынке со стороны США и содействует намерениям ОПЕК+ поддержать рыночное равновесие. Ориентир по нефти до конца недели сохраняется: $65–68 за баррель.



Рубль ушел под отметку 65,5 руб./$ на фоне растущих нефтяных котировок. Диапазон по курсу доллара 65,0-66,0 руб./$ за $1 в краткосрочной перспективе. Дальнейшее укрепления рубля по-прежнему будет сдерживать риск активизации санкций.