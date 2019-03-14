Выручка Inditex в 2019-м году вырастет на 4–5%

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Акции Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) просели на 5% из-за разочаровывающих финансовых результатов за 2018 финансовый год. Выручка Inditex увеличилась на 3%, до €26,15 млрд, но оказалась ниже прогнозных €26,4 млрд. Чистая прибыль поднялась на 2%, до €3,44 млрд, при ожидаемом повышении до €3,49 млрд. Рост доходов замедлился из-за сильного евро, так как более 50% продаж осуществляется в иностранной валюте. Компания находится под давлением набирающего популярность онлайн-шопинга, а также сталкивается с трудностями, характерными для зрелого бизнеса.



Онлайн-продажи Inditex в прошлом году сформировали лишь 12% общей выручки. Несмотря на рост онлайн-ритейла на 27% в 2018 финансовом году, этот показатель по-прежнему низок по сравнению со среднем уровнем онлайн-продаж в развитых странах. Например, в США через интернет продается 27% всей одежды. Полагаю, что реализация стратегии компании по увеличению объема интернет-продаж на внутреннем и внешнем рынках поспособствует росту выручки. Более того, в марте компания планирует запуск еще одной онлайн-платформы в Бразилии. Ожидаю, что выручка Inditex в текущем финансовом году повысится на 4–5%. Кроме того, в текущем квартале увеличивается спрос на коллекцию одежды сезона весна/лето, что также позитивно скажется на выручке, и она увеличится в пределах 4–5%. В то же время развитие онлайн-продаж может остановить повышение маржинальности.



Даже пересмотр дивидендной политики в сторону увеличения выплат на 17%, до €0,88 на акцию, не остановил падение котировок Inditex. По моим подсчетам, дивидендная доходность должна повыситься до 3,64%. Более агрессивная дивидендная политика скорее отражает замедляющиеся темпы роста компании, которая становится все более зрелой и, как показывает последний отчет, развивается все медленнее.