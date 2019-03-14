Евро ждут новые испытания

О возможных проблемах евро или даже крахе зоны единой европейской валюты говорят еще со времен кризиса PIGS и долговых проблем Греции. Похоронить евро и вернуть французский франк, попутно объявив дефолт по суверенному долгу, собиралась известная популистка Марин Ле Пен. И, возможно, скоро евро снова ждут не самые лучшие времена.

По информации из деловых кругов, новая проблема может грозить единой европейской валюте из Италии. Кабинет Джузеппе Конти очень рассчитывает, что в результате мартовского визита председателя КНР Си Цзиньпина им удастся достичь договоренности об аренде и модернизации китайской стороной адриатических портов в рамках проекта «Один пояс, один путь». Включение в данный проект должно принести итальянской экономике дополнительно до $1,5 трлн в ближайшие десять лет. Деньги, однозначно, неплохие.

Однако, не все так просто. Данные планы встретят мощное противодействие со стороны США. Американцы намерены запустить в Риме механизмы цветной революции, направленной против правительства Джузеппе Конти. В этом США, вероятно, получат поддержку со стороны Берлина и Амстердама. Германия и Голландия в настоящее время являются главными логистическими центрами китайского экспорта в Евросоюз. В западном мире политика давно является продолжением экономики, а разговоры о свободах и демократии лишь стараются придать больше веса словам и действиям политиков европейских стран.

Мы, конечно, не думаем, что Италия выйдет из зоны евро, вероятно, просто будет более лояльное к США правительство. Однако есть высокая вероятность, что в 2019 году евро окажется под давлением, а акции итальянских компаний ждет повышенная волатильность. В рамках негативного сценария можно ожидать банковский кризис, однако до повторения истории с Lehman Brothers дело вряд ли дойдет. В крайнем случае вмешается ЕЦБ.

На момент написания обзора за евроc стоит $1,1301. При худшем сценарии развития событий курс евро сравняется с долларом уже к концу 2019 года.

Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра Альпари