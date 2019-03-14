В фокусе – отчетность Русгидро

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Наблюдалась смешанная динамика. Среди лидеров роста находились акции НЛМК (+1,99%). Лидерами снижения стали бумаги ГМК Норникеля (-2,40%). Поводом послужила продажа 1,2% пакета структурами Р. Абрамовича с дисконтом к уровню закрытия предыдущего торгового дня. Пара USD/RUB опустилась ниже 65,50 на фоне успешного размещения ОФЗ.



В центре внимания – отчетность Русгидро (-0,49%) за 2018 год по МСФО. Ожидается, что выручка компании составила 360 млрд руб. Показатель EBITDA ожидается на уровне 100 млрд руб. Мы не даем прогноз по прибыли в связи с высокой волатильностью этого показателя. Реакция рынка на отчетность, по нашему мнению, будет нейтральной.



Правительство не оставляет планов по повышению дивидендов. Ожидается, что госкомпании обяжут выплачивать не менее 50% от консолидированной прибыли в виде дивидендов. Норма может быть принята к какому-нибудь важному событию, например, экономическому форуму в Петербурге. Но вступит в силу, скорее всего, не ранее следующего года. При этом, мы не ожидаем кардинальных перемен в вопросе дивидендов. Для Газпрома, Сбербанка, ВТБ, и некоторых других компаний, скорее всего, будут сделаны исключения. А другие компании, при необходимости, смогут в индивидуальном порядке согласовывать дивиденд в меньшем размере. Основным факторами, мешающим платить 50%, являются инвестпрограммы, а также долги. Среди других причин – конъюнктура рынка и наличие префов. Скорее всего, в ближайшие годы из госкомпаний только Алроса из бумаг первого эшелона может выполнить норму или приблизиться к ее выполнению.



Ожидаю боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2450-2480 п., по паре USD/RUB: 65,30-66,30. На локальном рынке – результаты Русгидро и данные по торговому балансу. На глобальном – статистика промпроизводства Китая и домов в США.