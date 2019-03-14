Позитив на рынке нефти придает сил тенге

Казахстанский фондовый индекс KASE в четверг незначительно снижается на 0,14%, значение индекса составляет 2370,68 пунктов. Тенге укрепляется по отношению к доллару и евро. Пара доллар/тенге завершила утреннюю торговую сессию снижением на 0,1%, на отметке 377,45 тенге. Днем пара пытается восстановить потери, тем не менее, тенге удается удержать позиции, пара торгуется в районе 377,38 тенге.

Пара евро/тенге днем находится в районе отметки 427,4 тенге, снижаясь на 0,11%. Тенге укрепляется, несмотря на активный рост европейской валюты в последние дни и особенно сегодня. Вероятно, поддержку евро оказали новости об итогах голосования британского парламента относительно Brexit, который высказался против выхода из ЕС без соответствующего соглашения о торговле, которое также не было принято. Это говорит о том, что сроки выхода из ЕС придется переносить, что для Европы в целом хорошо.

Тенге же придает сил позитив на рынке нефти. Кажется, цены на нефть тронулись с места и возобновили рост, нефть марки Brent повысилась до $67,65 за баррель.

Пара рубль/тенге незначительно повышается, за один рубль на бирже предлагают 5,77 тенге, рост составляет 0,25%.

Завтра пара доллар/тенге проведет торги в диапазоне 376,5-377,5 тенге, пара евро/тенге – 427-428 тенге.

Анна Кокорева, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари