Просели на китайской статистике, но нефть не дает уйти в полноценную коррекцию

Рынок отыгрывает слабый внешний фон в начале торгов. Нефть по-прежнему настроена на рост.

Индекс МосБиржи: 2469,8 (-0,03%)

Индекс РТС: 1188,61 (-0,05%)

Российский рынок открылся в четверг вблизи отметок вчерашнего закрытия, но сразу же перешел к отрицательной динамики на внешнем фоне. Настроения на внешних рынках последнее время меняются буквально каждый день. Вчерашний оптимизм был связан с неплохой в целом статистикой в США, голосованием Британского парламента против Brexitбез какой-либо сделки с ЕС.

Сегодня несколько негативный фон связан в основном с неоднозначной китайской макростатистикой. Темпы роста промпроизводства в Китае замедлились до 17-тилетних минимумов, + 5,3%. Хотя, инвестиции в основной капитал выросли на 6,1%, лучше январских значений.

Поддержку российскому рынку продолжает оказывать нефть. Brentc открытия торгов на МосБирже прибавляет 0,1-0,2%. Сырье получило новый импульс роста на фоне сокращения запасов нефти в США и напряженной обстановки в Венесуэле, что грозит продолжением снижения поставок сырья на мировой рынок.

Рубль сегодня начал торги спокойной динамикой. Пара USD/RUBрастет на 0,05% до отметки 65,43. Вчерашний успех Минфина при размещении ОФЗ сменился разворотом доллара к росту на мировых рынках.

Акции Черкизово (+3,3%) в лидерах роста, продолжают тренд уже несколько дней. Сообщается, что компания изучает возможность покупки активов группы Евродон».

В Аутсайдерах сегодня Русал (-1,2%). Снижение может быть обусловлено слабой динамикой акции в Гонконге, вызванной соответствующей китайской макростатистикой.

Основные голубые фишки сегодня не показывают значимой динамики. Сбербанк снижается на 0,3%. Газпром теряет 0,1%, некоторое давление могут оказывать слухи о новых планируемых санкциях против проекта Северный поток -2. В частности, TheWallStreetJournalранее сообщал о возможности санкций против поставщиков труб Газпрому. Акции Северстали и ТМК в последнее время демонстрируют слабую динамику.

Лидеры: Оргсинтез (+4,2%), МРСК Волги (+3,41%), Черкизово (+2%)

Аутсайдеры: Русал (-1,3%), КАМАЗ (-0,9%), НКНХ ап (-0,5%)

Константин Карпов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»