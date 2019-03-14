Комментарии

Рубль не замечает возросшие риски

14 марта 2019

Закрытие предыдущей сессии: 

Пара USD/RUB: 65,40 (-0,36%)
Пара EUR/RUB: 74,10 (+0,06%)

В деталях:

Российская валюта продолжила укрепление на фоне неплохого аппетита к риску на международных рынках, рекордного интереса иностранцев к отечественным ОФЗ и роста нефтяных цен. Валюты EM также преимущественно идут вверх, хоть темпы роста и замедлились вчера. Рубль демонстрирует одну из лучших динамик в данной группе, оставаясь лидером по динамике с начала года. 

Аппетит к риску немного улучшился вчера, что позволило большинству валют подрасти к доллару. Рубль получает поддержку со стороны хороших макроэкономических показателей, делающих локальные долговые инструменты привлекательными и растущей нефти. На мой взгляд, игнорирование растущих санкционных рисков довольно опасно. В случае реальных новых ограничений, рынок может отреагировать болезненно.    

Пара USDRUB пробила вниз локальную поддержку 65,5, выбравшись из узкого диапазона. Сегодня возможно продолжение роста рубля в направлении сильного уровня на отметке 65. Данную просадку можно использовать для покупок доллара.              

дневной таймфрейм, USD/RUB

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Индекс доллара вчера упал ниже важной отметки 97, нивелировав практически весь рост с конца февраля. Значительный вклад в снижение американской валюты внес британский фунт, позитивно отреагировавший на решение парламента отвергнуть план выхода из ЕС.     

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Индекс RGBI растет на фоне рекордных за многие годы аукционов Минфина, в результате которых ведомство разместило более 90 млрд руб. Половину выпуска выкупили нерезиденты. Соответственно, дополнительное предложение долларов в моменте могло в 3 раза превысить объем  ежедневных покупок Минфина. Новость позитивна для российской валюты. Однако настроения иностранцев могут поменяться в любой момент из-за новых санкций.         

Индекс RGBI, дневной график       

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Гайворонский Сергей, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"


/ СИА /
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